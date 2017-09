C'est reparti pour une nouvelle saison à la CCITB !

La saison 2017-2018 de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) a été lancée hier lors d'un 5 à 7 qui s’est déroulé au Fogo Euro-Lounge à Boisbriand. Il s'agissait d'une belle occasion de venir rencontrer les gens d'affaires de la région alors que la CCITB a procédé au dévoilement de sa programmation 2017-2018. Plus de 200 personnes ont répondu à l’invitation.

Pour la prochaine saison, la CCITB réitère avec ses grands classiques en y ajoutant quelques nouveautés, et ce, toujours en lien avec les cinq mandats qu’elle s’est donnés.



Avoir accès à du réseautage de qualité

Les événements majeurs tels que la dégustation d’huîtres, le midi de Noël et le cocktail du président seront de retour cet automne. Les activités femmes en affaires qui connaissent un très grand succès seront également au menu de la programmation ainsi que les activités de l’Aile Jeunesse avec le traditionnel souper tournant, les deux 5 à7 festif et les tout nouveaux midis casse la croûte qui permettront aux participants d’accroître et de dynamiser leurs relations d'affaires à trois reprises au cours de la saison.



Contribuer à un enrichissement personnel et professionnel

La série des midis d’affaires se poursuivra cette année avec des invités de marque tels que Josée Fiset du Groupe Première Moisson, François Rioux d’Edphy International, Bastien Poulin de 1642 Cola, Lili-Anna Peresa de Centraide du Grand Montréal, Marie-Pier St-Hilaire de AFI Expertise et Andrew Molson du Groupe Conseil RES PUBLICA. Au niveau des programmes, les projets « Objectif carrière » et « Embauchez un stagiaire » se poursuivent de même que les cohortes de formation M3i supervision et les ateliers GoClub qui permettront aux membres de la chambre de contribuer à leur enrichissement personnel et professionnel.



Participer au développement économique local et régional

Une démarche de consultation sous le thème Tous mobilisés pour dynamiser le climat d’affaires sera mise de l’avant par la CCITB cette année. Cette démarche s’effectuera en trois principales étapes dont les deux premières consistent à un sondage envoyé à toutes les entreprises de la MRC de Thérèse-De Blainville et la tenue d’ateliers d’innovation et d’intelligence collective, les Labs d’idées. Le tout sera clôturé par le Grand rendez-vous de croissance économique et d’innovation MRC Thérèse-De Blainville qui aura lieu le 31 janvier 2018. La chambre poursuivra également la remise des trousses de bienvenue aux nouvelles entreprises de la région ainsi que les activités du Groupement des entreprises de Sainte-Thérèse (GEST) et de l’Aile des gens d’affaires de Rosemère (AGAR).



Bénéficier de privilèges et d’avantages commerciaux

La CCITB continuera d’offrir plusieurs avantages commerciaux à ses membres ainsi que la possibilité d’offrir des rabais membres à membres. Tous les détails sont disponibles sur le site Internet au ccitb.ca/rabais.



Accroître le rayonnement et les opportunités de visibilités

Cette année, ce sont quatre éditions du Magazine Espace Réseau qui seront publiées. Un magazine qui aura plus de pages et qui sera revampé ! Une belle opportunité de visibilité qui s’ajoute au tout nouveau répertoire en ligne et au Gala Stellar permettant aux entreprises de la région de mettre en lumière leurs réalisations et leur réussite d’affaires. Ce dernier aura lieu le 1er juin prochain à Sainte-Thérèse et la période de mise en candidature sera du 17 janvier 2018 au 29 mars 2018 prochain.



La CCITB a également profité de l’occasion pour remercier ses quatre partenaires annuels qui permettent la réalisation de toutes ses actions soit les Caisses Desjardins de l’Envolée et Thérèse-De Blainville, les journaux Nord-Info et Voix des Mille-Îles, EMD Construction et Bâtimo ainsi que les supermarchés IGA Daigle en plus de souligner l’implication de ses trente gouverneurs, de ses neuf employés et des nombreux bénévoles et administrateurs engagés et expérimentés dans plusieurs secteurs d’activité de la région.



Les personnes intéressées à en savoir plus sur les activités et les services offerts par la CCITB sont invitées à visiter le www.ccitb.ca ou encore à appeler au 450 435-8228. De plus, le début de la saison est une excellente occasion de tisser un réseau solide de 800 membres. En adhérant à la CCITB, vous aurez l'opportunité de créer des contacts qui rapportent tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel, ce qui facilitera votre intégration au milieu des affaires.