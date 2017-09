Pelletée de terre officielle à la Plaza Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse et le Groupe Mach sont heureux d’avoir procédé le 20 septembre après-midi, à la pelletée de terre officielle, marquant le coup d’envoi des travaux d’infrastructures de la Plaza SainteThérèse, située au 300, rue Sicard.



« Cette pelletée de terre est le symbole d’un travail d’équipe visant à favoriser un milieu de vie dynamique pour les Thérésiennes et les Thérésiens. La Plaza SainteThérèse rénovée apportera assurément un vent de fraîcheur dans le paysage du secteur », a déclaré la mairesse, madame Sylvie Surprenant.



« Ce redéveloppement sera bénéfique autant pour la clientèle actuelle et à venir, que pour les commerçants actuels et les futurs commerçants. Nous sommes très fiers de ce projet qui apportera dynamisme, création d’emploi et prospérité à la municipalité de Sainte-Thérèse », a affirmé Vincent Chiara, président de Mach.



Fin des travaux prévue avant la fin de 2021

La phase 1 qui débute actuellement permettra aux divers locataires gouvernementaux et au Dollarama de s’y installer au courant de l’année 2018. Suivra ensuite la phase 2 en 2019, lors de laquelle la démolition de la partie sud de la Plaza fera place à un tout nouveau cinéma Mega Plex Guzzo de 12 salles, incluant 2 salles IMAX. Les commerces, qui auront dorénavant pignons sur rue, seront complètement reconstruits, et le Super C demeurera tel quel.



Appartenant au Groupe Mach, la Plaza Sainte-Thérèse est dotée d'une superficie de 30 830 pi2. Située aux abords de l’autoroute 15, elle abrite un centre commercial ainsi qu'un édifice de bureaux de deux étages. Rappelons que la Plaza Sainte-Thérèse a été bâtie il y a près de 50 ans.

Sur la photo:

Du Groupe Mach : Messieurs Anthony Di Betta, directeur de construction , Cédric Constantin, chargé de projet , Pierre-Jacques Lefaivre, vice-président, immobilier, André Fortin, directeur de développement et Vincent Chiara, président.

De la Ville de Sainte-Thérèse : Madame Sylvie Surprenant, mairesse, et Messieurs Armando Melo, Normand Toupin et Patrick Morin, conseillers municipaux.