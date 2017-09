La CCITB et le RGAB : Une association gagnante-gagnante !

La Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) a annoncé ce matin la création d’une aile, exclusive aux gens d’affaires de Boisbriand. Cette alliance stratégique est un heureux mariage de compétences et de connaissances complémentaires qui favoriseront la croissance économique de la région.



Pour les gens d’affaires de Boisbriand, collaborer avec la CCITB afin de constituer une aile permet de conserver la même équipe dynamique du RGAB, tout en s’ouvrant à un monde d’opportunités : un réseau élargi de connaissances professionnelles, des nouvelles activités, des programmes et services dédiés, des avantages commerciaux et une équipe permanente dédiée au développement économique local et régional.



« Depuis 2013, le RGAB collabore étroitement avec la CCITB, notamment pour l’organisation d’un tournoi de golf conjoint qui connait un succès retentissant. Cette belle collaboration aura mené à une décision conjointe, soit celle de miser sur notre complémentarité : la CCITB nous donne une vision stratégique globale et l’Aile RGAB conservera sa saveur locale avec des actions ciblées» a mentionné Étienne Morin, président de l’Aile RGAB.



L’Aile RGAB se promet de conserver ses activités les plus populaires et demeurera le porte-parole des entreprises boisbriannaises. Avec l’encadrement et le support de la CCITB, l’Aile dressera son propre plan d’action ciblé. De plus, le comité Affaires publiques de la CCITB poursuivra ses efforts pour intégrer et défendre les enjeux des entreprises boisbriannaises avec un plan évolutif qui découle des groupes discussions et du sondage annuel.



Fort des succès vécus avec le Groupement des entreprises de Sainte-Thérèse (GEST) et l’Aile des gens d’affaires de Rosemère (AGAR), le conseil d’administration de la CCITB a vu d’un bon œil cette nouvelle initiative avec le RGAB qui permettra de collaborer étroitement avec les entreprises boisbriannaises et avec la ville de Boisbriand.



« Je suis convaincu que cette association favorisera les échanges et créera une synergie fructueuse et solide, favorable au développement des affaires » a indiqué Benoit Montpetit, président de la CCITB.



En devenant membre de la CCITB, les efforts indépendants des membres de Boisbriand seront désormais concertés aux efforts des 800 membres de la CCITB pour un plus grand pouvoir d’action.