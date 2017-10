Allier jeunesse et développement durable

L'édition 2017 du colloque en développement durable par et pour les jeunes d'ENvironnement JEUnesse aura lieu du 17 au 19 novembre 2017 au Collège Lionel-Groulx, à Sainte-Thérèse.

Pour l’édition 2017, « nous avons opté pour le thème de l’entrepreneuriat pour bâtir un monde durable dans le but de mettre de l’avant des initiatives menées par des jeunes entrepreneur(e)s et professionnel(le)s », explique Catherine Gauthier, directrice générale chez ENvironnement JEUnesse.

Cette année, c’est le Collège Lionel-Groulx qui accueille l’événement. « Nous sommes enchanté d’être l’hôte de cet événement innovateur et stimulant qui se veut un vecteur de changement social », affirme Julie Loyer, responsable des communications au Collège. « C’est par le biais des jeunes, et notamment ceux qui feront grandir leur fibre entrepreneuriale, que les idées géniales se transforment en projets concrets », ajoute-t-elle.

Des invité(e)s de toutes les nuances de vert !

L'événement présente des conférences, des ateliers et des activités de réseautage sur le rôle de l’entrepreneuriat comme moteur de développement durable.

L'humoriste engagé Fred Dubé, la présidente et cofondatrice des Jus LOOP, Julie Poitras-Saulnier, l'équipe des barres Näak, le cofondateur de Wilder & Harrier, Julie Tremblay des Jeux WASA, Ronald Jean-Gilles de Bois Public, Le Mini-Vert avec Mélissa de la Fontaine, Étienne Lapierre d’Alvéole, Catherine Melendez et Sébastien Beaudet de SUCO et plusieurs autres invité(e)s feront partie de la programmation.

Ainsi, le modèle coopératif, l’économie sociale et solidaire, la transition énergétique sont autant de domaines qui seront explorés lors de cette fin de semaine de formation et d’échanges.

Une expérience de création entrepreneuriale

Tout au long du colloque, les participant(e)s seront amené(e)s à imager leur entreprise pour résoudre un problème social, environnemental, culturel ou économique. Des expert(e)s, des entrepreneur(euse)s et des gens d’affaires accompagneront les jeunes dans la clôture de cette activité de création entrepreneuriale.

Un colloque jeune depuis 1985

Enfin, l’événement soutient les jeunes afin qu’ils(elles) réalisent leur plein potentiel à travers des projets durables pour notre société. Cet événement, qui a lieu chaque année depuis 1985, a d’ailleurs été un élément déclencheur chez certains des membres d’ENvironnement JEUnesse, qui sont aujourd’hui des acteurs(trices) important(e)s du mouvement environnemental au Québec.

Le colloque annuel en développement durable s’adresse principalement aux étudiant(e)s de niveau collégial, et des élèves de 4e et 5e secondaire, et demeure ouvert au grand public.

Pour s’inscrire

Le formulaire d’inscription ainsi que tous les détails pour l'édition 2017 du colloque en développement durable par et pour les jeunes sont disponibles sur le site Web d’ENvironnement JEUnesse : enjeu.qc.ca/projets-et-evenements/colloque-dd/