La 23e édition de la dégustation d’huîtres et saveurs du monde de la CCITB

La Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville a tenu, le 27 octobre dernier, la 23e édition de sa dégustation annuelle d’huîtres et saveurs du monde chez Boisvert Chevrolet Buick GMC. L’événement qui s’est déroulé dans une ambiance de réseautage festive et affichait complet depuis plus d’une semaine a réuni plus de 375 convives.

Plusieurs restaurateurs de la région se sont joints au traiteur de chez Maison François afin de présenter aux invités un menu des plus variés. Au Boston Pizza Sainte-Thérèse et au Steakhouse St-Charles et tartares qui sont maintenant des habitués de l’événement, se sont ajouté cette année, le bar à sushis de Farsa Traiteur, le Pacini de Rosemère pour le bar à pâtes ainsi que le Restaurant L’Ardoise pour la station des charcuteries. Bien évidemment, c’est sans oublier l’incontournable bar à crêpes du Friand d’œuf Sainte-Thérèse et le très attendu bar à bonbons !

On peut dire que cette formule décontractée continue de faire ses preuves et permet toujours aux gens d’affaires d’inviter collègues, employés, conjoints et conjointes afin de profiter d’une soirée agréable en bonne compagnie.