Laurentides International récompense cinq exportateurs de la région

À l’invitation de Laurentides International, le 25 octobre dernier, plus d’une centaine d’exportateurs de la région se sont réunis à Sainte-Thérèse pour partager leur savoir-faire sur les marchés internationaux et honorer cinq entreprises laurentiennes s’étant particulièrement démarquées à l’étranger au cours de la dernière année.

Cette 19e édition des MercadOr aura permis à deux entreprises de gagner dans la catégorie Nouvel Exportateur : Urben Blu et Teknocam. Le prix Diversification de marchés a été remis à Comac Corporation. Industries Trovac s’est vue décerner un MercadOr dans la catégorie Implantation à l’étranger et le grand prix de la soirée, celui de Leader à l’exportation, a été remporté par les Aciers Sofatec.

« À travers leurs efforts soutenus à l’international, ces entreprises exportatrices contribuent à la prospérité économique de notre région », souligne M. Ariel Retamal, directeur général et commissaire à l’exportation de Laurentides International, l’organisme régional de promotion des exportations ayant organisé cette soirée. « L’exportation a permis à ces entreprises innovantes de créer et maintenir des centaines d’emplois de qualité dans notre région », mentionne le président de Laurentides International, M. Pierre Fortier, « en leur remettant un MercadOr, nous reconnaissons leurs succès internationaux », conclut-il.

Cette soirée a été rendue possible grâce à un large partenariat de 32 acteurs économiques, dont notamment la Banque Nationale, Celsius Solutions Ventes, et la MRC Thérèse-De Blainville.

Sur la photo:

Ariel Retamal, Directeur général et Commissaire à l’exportation, Laurentides International

Paulo Hilario, Président, Teknocam

Hiep Pham, VP Estimation – Projets, Les Aciers Sofatec

Carole Poirier, Coordonnatrice au développement des affaires, Urben Blu

François Hébert, VP Méthodes, Les Aciers Sofatec

Robert J Lauzon, Président-directeur général, Les Aciers Sofatec

Patrick Pinto, VP Ventes et Marketing, Comac Corporation

Hossein Samimi, Président, Comac Corporation

Baran Tavahomie, Chief Technology Officer, Comac Corporation

Éric Vachon, VP Ventes et Marketing, Industries Trovac

Marc Bruneau, Président, Industries Trovac

Pierre Fortier, Président, Laurentides International