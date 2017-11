Lancement de la « Soirée Carrières » à la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles

Onze des écoles secondaires de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI) convient tous les élèves de 4e et 5e secondaire accompagnés de leurs parents à la « Soirée Carrières » afin de répondre au besoin d’orientation pour leur avenir. Cet événement d’envergure, qui attire bon an mal an plus de 2000 personnes, aura lieu le mercredi 29 novembre 2017, de 18 h à 21 h 30, à la Polyvalente Sainte-Thérèse, 401, boul. du Domaine, Sainte-Thérèse.

En bref

Cette soirée est initiée par l’équipe du Service d’information scolaire et d’orientation des écoles secondaires de la CSSMI : école secondaire Liberté-Jeunesse, école secondaire des Patriotes, Polyvalente Deux-Montagnes, école secondaire d’Oka, école secondaire Jean-Jacques-Rousseau, école secondaire Henri-Dunant, école secondaire Lucille-Teasdale, école Saint-Gabriel, Polyvalente Sainte-Thérèse, école secondaire du Harfang et l’école secondaire Rive-Nord.

Cet événement est un moyen privilégié d’exploration et de découverte des programmes de formation postsecondaire.

C’est aussi l’occasion pour les élèves et leurs parents d’avoir une vue d’ensemble sur les différents choix de carrières possibles et les formations requises pour y accéder.

Il existe une multitude de programmes offerts aux élèves qui mènent à des carrières d’avenir, d’où l’importance de bien s’informer avant de faire un choix.

Certains voudront se diriger vers la formation collégiale, vers une technique spécifique, tandis que d’autres opteront pour une formation générale en vue d’une inscription future à l’université.

La formation professionnelle est aussi une avenue intéressante puisqu’elle mène rapidement au marché du travail, sans compter que plusieurs postes sont à combler dans les secteurs de la fabrication mécanique, de la santé, de la construction, de l’alimentation et du tourisme, pour ne nommer que ceux-ci.

Plusieurs exposants

Plus de 85 kiosques d’information sont prévus et les représentants des établissements de formation seront disponibles pour vous présenter les différents programmes de formation requis pour les carrières convoitées. Des représentants de plusieurs cégeps, de centres de formation professionnelle, d’universités, d’organismes interculturels et parapublics de la grande région montréalaise seront sur place pour répondre aux interrogations et pour susciter l’intérêt des jeunes.

Voici la liste de plusieurs de ces exposants :

• A.F.S - Interculture Canada

• Académie des Pompiers de Mirabel

• ASSE Canada

• Association des massothérapeutes Québec

• Association Panda

• Carrefour Jeunesse Emploi

• Cégep de l’Outaouais

• Cégep de Saint-Jérôme

• Cégep du Vieux-Montréal

• Cégep Jonquière

• Cégep Marie-Victorin

• Cégep Régional de Lanaudière

• Cégep Saint-Laurent

• Cégep St-Félicien

• Centre Compétence 2000

• Centre de formation hôtelière

• Centre Horticole

• Centre intégré de santé des Laurentides

• Centre le Chantier

• Centre Paul-Émile-Dufresne

• Centre Polymécanique

• Centre d’études professionnelles Mont-Laurier

• Centre d’études professionnelles Saint-Jérôme

• Centre de formation professionnelle agricole de Mirabel

• Centre de formation professionnelle CSSMI - CSSWL

• Centre de formation professionnelle de l’Automobile

• Centre de formation professionnelle des Métiers de l’Acier

• Centre de formation professionnelle FP des Moulins

• Centre de formation professionnelle des Nouvelles Technologies

• Centre de formation professionnelle, l’Émergence

• Centre de formation professionnelle Performance Plus

• Centre de formation professionnelle Transport Routier de Saint-Jérôme

• Cité Collégiale d’Ottawa

• Class Afloat (cégep en voilier)

• Collège Ahuntsic

• Collège André-Grasset

• Collège Bois-de-Boulogne

• Collège Brébeuf

• Collège de Rosemont

• Collège de Valleyfield

• Collège Gérald-Godin

• Collège Lasalle

• Collège Lionel-Groulx

• Collège Maisonneuve

• Collège militaire Royal de St-Jean

• Collège Montmorency de Laval

• Collège O’Sullivan de Montréal

• Conservatoire Lasalle

• École de Musique Vincent d’Indy

• École de Technologie Supérieure

• École des Métiers de l’Aérospatial de Mtl

• École des Métiers de la Construction

• École des Métiers des Faubourgs et de l'horticulture de Mtl

• École Hôtelière des Laurentides

• École Nationale d’aérotechnique

• École Nationale du Meuble et de l'Ébénisterie

• EF Centre de langues

• Eskwad – Emplois étudiants

• Explore

• Forces Armées Canadiennes

• Gendarmerie Royale du Canada

• Institut de protection incendies (IPIQ)

• Institut du tourisme et de l’hôtellerie de Montréal

• Institut Maritime du Québec

• Institut Technologie Agroalimentaire

• Ordre des arpenteurs géomètres du Québec

• Ordre des Comptables professionnels agréés du Québec

• Ordre des ingénieurs du Québec

• Partenaires de la réussite éducative - PREL

• Pôle Universitaire Paul Gérin-Lajoie

• Police Thérèse de Blainville, Blainville, St-Eustache et Urgence 911

• Pompiers St-Eustache et Sainte-Thérèse

• Réseau de la transformation métallique

• Sureté du Québec

• Table Forêt Laurentides

• Université d’Ottawa

• Université de Montréal

• Université de Sherbrooke

• Université du Québec à Montréal

• Université du Québec en Outaouais- St-Jérôme

• Université Mc Gill et Collège MacDonald

• Vanier College (anglophone)

• YMCA – Emplois Été - Échange Étudiants