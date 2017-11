Une région plus impliquée que jamais envers la cause de la persévérance et de la réussite éducative !

Les Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides ont tenu, le 6 novembre dernier, l’assemblée annuelle des membres de la corporation au Cégep de Saint-Jérôme. Ouverte au public, tous étaient invités à venir assister au dévoilement des sommes consenties à notre région pour l’avancement de la cause et découvrir le bilan des actions posées présenté dans le Rapport annuel 2016-2017. La directrice générale du PREL, Mme Annie Grand-Mourcel a annoncé le maintien d’un partenariat important entre le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et le PREL qui octroie, pour 2017-2018 un montant de 799 009 $ permettant de soutenir des actions favorisant la persévérance scolaire et la réussite éducative. Malgré le fait que la région des Laurentides ait fait des pas de géants quant à ses taux de sortie sans diplôme ni de qualification, le travail est loin d’être terminé. « Encore trop de jeunes de notre région ne terminent pas leur parcours scolaire, c’est notre relève, on doit s’en préoccuper » mentionne monsieur Raymond Arseneault, président du PREL.



Une intensité du financement revue à la baisse

Pour ce faire, la région des Laurentides doit avoir les moyens de ses ambitions. Ainsi, il est important de noter que l’intensité du financement reçu pour la présente année est en deçà des années précédentes. Le PREL considère essentiel que le gouvernement puisse rectifier le tout et poursuit ses démarches en ce sens conjointement avec les autres Instances régionales de concertation du Québec. Le but étant d'assurer à la région la poursuite du développement de son plein potentiel de manière concertée.



Élections des membres du conseil d’administration

Lors de l’Assemblée, le PREL a procédé aux élections des administrateurs du conseil d’administration. Les administrateurs suivants ont été élus par acclamation Dr Éric Goyer, directeur de la santé publique au Centre intégré de santé et de service sociaux des Laurentides, Monsieur Stéphane Gauthier, directeur général de Zone-Emploi d’Antoine-Labelle et Madame Dominique Gérin-Lajoie, directrice principale, ressources humaines chez Bell Helicopter. Félicitations à tous. Nous tenons à souligner le départ de madame Marie-St-Aubin, conseillère éthique et conformité chez Bell Helicopter qui depuis près de 7 ans a siégé au conseil d’administration du PREL. Nous la remercions pour cet engagement et implication indéfectible au cours des dernières années. Rendez-vous sur notre site Internet pour connaitre l’ensemble des membres du Conseil d’administration : http://prel.qc.ca/nos-partenaires/.



Dévoilement du rapport annuel 2016-2017

Pendant l’événement, le PREL a pu dévoiler son rapport annuel 2016-2017. Vous le trouverez sur notre site Internet pour consultation : http://prel.qc.ca/wp-content/uploads/2017/11/PREL-rapportannuel_VF.pdf. Rappelons-nous que le PREL est un organisme qui a pour mission de sensibiliser, de mobiliser et d’engager les jeunes, leur famille et l’ensemble des acteurs du milieu autour de la persévérance scolaire et de la réussite éducative.