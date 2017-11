Primeau Vélo s’installe à Blainville

Éric Primeau, président de Primeau Vélo inc., est fier d’annoncer l’ouverture d’un 3e magasin à Blainville. Une cérémonie d’une première pelletée de terre symbolique sera tenue sur le futur site de Primeau Vélo, situé au 1495 Michèle Bohec à Blainville le 22 novembre prochain à 14 heures.



Pour l’occasion, des personnalités locales du monde politique, des affaires, des médias et de l’industrie du vélo seront présents afin de souligner l’expansion de l’entreprise dans de nouveaux locaux qui doivent être complétés en avril 2018.

Primeau Vélo opère déjà 2 magasins dans la région métropolitaine soit à Brossard et à Laval. Le nouveau site de Blainville sera érigé sur un terrain de 70 000 pieds carrés et le magasin aura une superficie de 22 000 pieds carrés.

«C’est un projet d’envergure, très avant-gardiste par son ampleur et son architecture unique. Ce nouveau magasin-concept sera notre navire amiral afin de poursuivre notre croissance et éventuellement instaurer le même look à nos 2 magasins déjà existant. Chez Primeau Vélo, nous bâtissons une communauté cycliste dont nous sommes fiers.» déclare Éric Primeau, Président.

Cette nouvelle construction de Blainville accueillera le siège social de Primeau Vélo inc., les services administratifs, le département responsable du site Web, un entrepôt permettant de desservir notre clientèle d’achats en ligne, un atelier ultra moderne de comptant 10 postes de travail ainsi qu’une boutique et salle de montre de 9 000 pieds carrés. Cette nouvelle succursale nécessitera un investissement de près de 4 millions de dollars et créera 30 nouveaux emplois dès sa première année d’existence.

« Nous sommes un des leaders dans le monde du vélo au Canada et cette expansion nous permettra d’augmenter notre pénétration de marché dans la couronne nord et les Basses-Laurentides. Les amateurs et adeptes du sport cycliste devraient s’attendre à vivre une nouvelle expérience dès avril prochain.» souligne David Normand, directeur général de Primeau Vélo.