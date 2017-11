Une nouvelle étude notariale d’expérience à Mirabel

Me Paul Larocque est fier d’annoncer l’ouverture officielle d’une nouvelle étude notariale dans la Cité de Mirabel, située au 11 700 rue de l’Avenir. Me Paul Larocque Notaire œuvre sur la Rive-Nord depuis près de 30 ans et le bureau de Mirabel s’ajoute à celui de Bois-des-Filion afin de se rapprocher de sa clientèle qui s’est développée plus au nord.

« À l’écoute de notre clientèle, mon équipe et moi en sommes venus à la conclusion que l’implantation de ce nouvel emplacement permettrait de mieux servir notre clientèle actuelle, mais aussi de répondre à une demande grandissante du secteur mirabellois et ses environs », a expliqué Me Larocque.

L’équipe composée d’une vingtaine d’employés cumule de nombreuses années d’expérience en droit des affaires, successoral, immobilier et familial.