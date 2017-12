4 conseils d’aménagement paysager pour l’hiver

L’entretien paysager est une activité qui demande constance et prévoyance. Dans le contexte de nos hivers rigoureux, il est important de penser à préserver votre cours durant la saison froide à l’automne, mais aussi tout au long de l’hiver. Vous pouvez appliquer ces quelques conseils vous-même ou opter pour l’efficacité et le professionnalisme d’une équipe d’ entretien paysager à Montréal et Laval

1. Taillez vos arbustes et vos haies

Les mois de dormance sont idéaux pour la taille des plantes vivaces, des arbustes et des haies. Pour tailler correctement vos arbres, inspectez l’arbre et ne coupez que les branches faibles ou pourries. Pour ce faire, il est préférable de consulter un service d’entretien paysager fiable. Vous pourrez leur demander de tailler les arbres et d’enlever les branches mortes avant l’hiver. Les tempêtes hivernales peuvent entraîner des vents violents et d’épaisses couches de neige, ce qui représente un danger d’affaissement des branches d’arbres mal-entretenues.



2. Enlevez les feuilles mortes et les débris

Tout au long de l’automne, il est très important de retirer les feuilles mortes de votre pelouse fréquemment. Les feuilles et les débris qui se trouvent sur votre pelouse empêchent la lumière du soleil d’atteindre les brins d’herbe. Moins de soleil veut dire moins de croissance, ce qui peut rendre votre gazon plus terne et moins sain au retour du printemps.



3. Étendez du paillis

Optez pour des lits de plantation d’une profondeur de 1,5 à 2 pouces. En plus de sa valeur esthétique, le paillis agit en tant que bouclier contre les conditions hivernales rigoureuses. Une couche de paillis protège les racines de vos plantes et maintient un taux d’humidité idéal tout au long de l’hiver.



4. Soignez votre cours et votre équipement

Lorsque l’hiver arrive, évitez de marcher sur votre pelouse gelée, car cela peut l’abîmer et la tacher. Sécurisez vos arbres à feuillage pour éviter les dommages causés par la neige et prévoyez une protection pour vos plantes, en les recouvrant de toiles de jute en prévision des fortes vagues de froid et des vents forts. N’utilisez surtout pas de balai ou de pelle pour faire tomber la neige de vos plantes et arbustes. Vous risquez d’endommager les tiges et les branches déjà fragilisées par le gel.



Il est également important de préparer vos outils et votre maison pour l’hiver. Videz l’essence de la tondeuse et de tout autre équipement. Le gaz laissé dans les moteurs peut gommer les conduits de carburant lorsque l’équipement n’est pas utilisé pour une longue période. Entretenez vos outils en aiguisant les pelles, les bêches et les sécateurs. Vous pouvez aussi essuyer les lames de vos outils à l’aide d’un chiffon huileux afin d’éviter la rouille. Pensez aussi à bien nettoyer vos gouttières ainsi que les descentes pluviales des feuilles d’arbres, une fois qu’elles sont tombées.