Bell livre ses trois premiers hélicoptères Bell 505 à la Chine

Le jeudi 7 juin, Bell Helicopter, une filiale de Textron Inc. (NYSE : TXT), a livré les trois premiers hélicoptères Bell 505 Jet Ranger X destinés au marché chinois. La cérémonie de livraison a eu lieu aux installations de Bell à Mirabel. Ces appareils sont les 3 premiers des 110 commandés en 2017 par Reignwood International Investment Group Company Ltd, exploitant de lancement et revendeur agréé exclusif du Bell 505 en Chine. Cette première livraison fait suite à la certification récente du Bell 505 par l’Administration de l’aviation civile de Chine.

« Notre équipe à Mirabel est extrêmement fière d’avoir construit et livré ces premiers appareils à Reignwood, a déclaré Cynthia Garneau, présidente de Bell Helicopter Textron Canada. Il s’agit d’un jalon très important pour Bell dans la région Asie-Pacifique; nous sommes ravis de contribuer au développement du secteur des giravions commerciaux en Chine. »

« Le Bell 505 Jet Ranger X poursuit la lignée renommée des Jet Ranger en Chine, a ajouté Jacinto Monge, directeur général, Asie du Nord de Bell Helicopter. Nous sommes enchantés que les clients puissent profiter du nouveau Bell 505 Jet Ranger X et nous avons bien hâte d’en voir de nombreux autres prendre les airs à mesure que nous accroîtrons notre présence en Chine. »

Le Bell 505 Jet Ranger X est un hélicoptère monomoteur à turbine de cinq places. Sa conception axée sur les des besoins des clients accorde la priorité à la sécurité, à la performance et à l’abordabilité. Le Bell 505 est le premier de sa catégorie à être équipé de l’ensemble d’avionique intégré Garmin G1000H qui fournit des renseignements de vol essentiels au pilote en un coup d’œil pour maximiser la conscience situationnelle. La charge de travail du pilote est aussi réduite par le moteur Arrius 2R de Safran Helicopter Engines doté du système de régulation automatique à pleine autorité redondante (FADEC) double canal.

Avec un plancher plat, une cabine plus spacieuse et des portes-coquilles, il est conçu pour réaliser une grande variété de missions grâce à la souplesse de sa configuration, une nécessité sur le marché d’aujourd’hui. Le crochet de charge du Bell 505 est approuvé par la FAA pour le transport d’une charge allant jusqu’à 2 000 lb, y compris de l’eau pour la lutte contre les incendies. Les trois premiers Bell 505 livrés en Chine seront utilisés pour des missions touristiques, médicales et agricoles respectivement.

Pour en savoir davantage sur le Bell 505 Jet Ranger X, visitez le site : http://bellflight.com/.