Le gérant du restaurant McDonald's de Bois-des-Filion reçoit le Mérite Ray Kroc

Stéfane Carocchia, gérant du restaurant McDonald’s du boulevard Adolphe-Chapleau à Bois-des-Filion, a reçu le Mérite Ray Kroc, un prix qui souligne le rendement exceptionnel des gérants des restaurants McDonald’s dans le monde entier. Seulement 1 % des gérants de restaurants McDonald’s reçoivent un tel honneur, lequel est assorti d’un prix en argent et d’un trophée.



Stéfane a reçu son prix à l’occasion du congrès mondial des franchisés de McDonald’s tenu à Orlando, en Floride, le 18 avril dernier.



Monsieur Carocchia a commencé à travailler chez McDonald’s il y a 27 ans au restaurant de Rosemère. Il est devenu gérant du restaurant McDonald’s de Fontainebleau en 2005 et a obtenu le Mérite du Gérant exceptionnel en 2011, un prix qui récompense les meilleurs gérants du pays. Grâce à son poste de gérant chez McDonald’s, Stéfane Carocchia affirme avoir développé de grandes compétences pédagogiques auprès de ses employés.



« Ce prix est pour moi une immense reconnaissance, a déclaré Stéfane. J’ai maintenant la confirmation que toutes les années passées à peaufiner mon style de gestion et tous les efforts déployés à devenir un meilleur leader sont reconnus et appréciés. »



Chaque année, les franchisés et les dirigeants régionaux de McDonald’s de partout au pays désignent les candidats du Mérite Ray Kroc afin de souligner leur dur labeur, leur dévouement et leur engagement envers McDonald’s et ses clients.



« Nous sommes extrêmement fiers de tous les accomplissements de Stéfane au cours des dernières années, affirment Albert Lévy et son épouse Nicola Lévy, franchisés McDonald’s. Stéfane est un véritable leader au sein de notre équipe et un exemple d’intégrité, de loyauté et de professionnalisme. Les résultats qu’il obtient à tous les niveaux sont exceptionnels et nous sommes chanceux de le compter parmi notre famille.»



En remettant des prix comme celui-ci, McDonald’s est fière de créer des occasions de développement professionnel uniques auprès de ses employés, et ce, peu importe leur profil ou leur âge. En mettant l’accent sur le développement de ses employés, l’entreprise aspire à former les membres de ses équipes afin qu’ils acquièrent les compétences et l’expérience nécessaire pour progresser dans leur carrière. Environ 90 % des gérants ont débuté leur carrière chez McDonald’s comme membre de l’équipe.



Afin de contribuer au développement professionnel de ses employés, McDonald’s du Canada et ses franchisés offrent des salaires concurrentiels, des horaires de travail flexibles et des programmes de bourses d’études. Les candidats qui sont à la recherche d’une carrière stimulante et enrichissante en restauration peuvent visiter le restaurant McDonald’s le plus près de chez eux ou consulter le site www.mcdonalds.ca/ca/fr/ carrières afin de postuler pour un emploi.