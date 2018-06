Chocolats Favoris Blainville offre 1400$ à la fondation Action Autisme

Le 16 juin dernier, Chocolats Favoris Blainville fêtait son 1er anniversaire et pour l’occasion, a décidé de redonner à la communauté. En plus donner 1$ par cornet de crème glacée vendu lors de cette journée d’anniversaire, Chocolats Favoris a offert un montant supplémentaire afin d’offrir un don total de 1400$ à la fondation Autisme Action, une organisation qui offre aux familles touchées par l’autisme le soutien nécessaire afin d’avoir accès à des services thérapeutiques et sociaux pour leurs proches.

Afin de souligner le premier anniversaire du Chocolat Favoris Blainville, un band de musique, un kiosque de maquillage pour enfants et une tonne chocolat étaient au rendez-vous. Cette journée festive, au goût sucré, a servi à redonner à la communauté.

Chocolats Favoris a pour mission de créer des expériences magiques de plaisir chocolaté qui rapprochent familles et amis et s’engage activement dans les communautés où elle fait affaires.