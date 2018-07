Quel CMS choisir pour garder la main sur votre site web

Texte commandité

Vous avez un projet de création de site ? Pour publier des contenus facilement, vous avez besoin d’un CMS (Content Management System), c’est-à-dire un système de gestion des contenus. Ce sont des logiciels conçus pour créer des sites et leur donner une bonne visibilité grâce à un référencement performant. Mais comment le choisir ?



Les deux interfaces d’une même plateforme CMS



Dans tout CMS, il y a deux aspects :



- Le front-end, c’est-à-dire la face publique, visible des internautes.



- Le back-end, dont les données sont gérées par des administrateurs ou des utilisateurs

autorisés. Leur travail consiste à publier les pages ou à les modifier. Le back-end comprend

trois parties : un serveur qui héberge le site, une application (votre site) et une base de

données (le stockage des datas).



Les différents CMS du marché

- Les CMS open source sont accessibles librement. Ils rassemblent une très grande

communauté d’utilisateurs en raison de leur langage simple et de leur gratuité. Leur intérêt

est qu’ils sont mis à jour régulièrement. Parmi eux, Wordpress ou Joomla sont les plus

populaires. Vous les installez vous-même, mais vous devrez acheter un nom de domaine et

gérer votre propre hébergement. Grâce à un hébergement web au Canada, vous bénéficiez

d’une offre tout-en-un : mise à disposition de Wordpress, nom de domaine, support

technique très rapide 24/7, sécurité et stockage des données indépendant et ce pour chacun

de vos sites si vous en avez plusieurs, configuration performante et administration

technique. Il est même possible d’ajouter des modules complémentaires en cas de besoin.



- Les CMS en ligne sont gratuits, mais sponsorisés ou sur abonnement. Shopify par exemple

propose sa plateforme aux sites d’e-commerce en ligne. Néanmoins, il n’y pas de mise à jour,

ce qui est très dommageable pour le référencement. De plus, vous n’êtes pas propriétaire de

votre site, vous n’aurez donc jamais accès au code.



- Les CMS commerciaux en cloud, comme Adobe par exemple, nécessitent l’achat d’une

licence, mais vous n’aurez aucune installation à effectuer. En revanche, leur coût est très

élevé et reste inaccessible aux petites et moyennes entreprises. De plus, vous resteriez dépendant de la plateforme qui vous héberge. Le choix des template et du design est

également restreint.



- Les CMS maison sont ceux développés par les agences web. Ils sont très sécurisés, mais vos

contenus seront difficilement transférables si vous décidez de changer de prestataire.

Quand on est plutôt novice dans le domaine informatique, mieux vaut opter pour la simplicité sans perdre de vue votre indépendance.