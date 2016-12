Le 24 juin, célébrons le Québec, de l’art pur!

La Ville de Sainte-Thérèse, en collaboration avec la Société nationale des Québécoises et des Québécois des Laurentides, est fière d’offrir aux citoyennes et aux citoyens une multitude d’activités pour souligner la Fête nationale du Québec, le 24 juin prochain, sous le thème « Le Québec, de l’art pur ». Cette journée de festivités sera l’occasion pour les Thérésiennes et les Thérésiens de célébrer ensemble leur fierté d’être Québécois.

PROGRAMMATION

Rue Blainville Ouest

Dès 14 h, le public est invité sur la rue Blainville Ouest, dont la partie comprise entre les rues Saint-Louis et de l’Église sera fermée à la circulation pour faire place à des terrasses et des activités familiales en continu jusqu’à 20 h : jeux gonflables, Pinacothèque (caravane de maquillage et coiffure de star), ateliers de percussion, tatouages temporaires, amuseurs publics et bien plus encore!

Sur la scène de la rue Blainville Ouest, le public pourra voir les percussionnistes de Baratanga accompagnés du chansonnier thérésien Sam Simard de 17 h à 18 h 15, suivis de la chanteuse Marie-Ève Fournier entourée de ses musiciens à 18 h 30.

Au Collège Lionel-Groulx

Dès 18 h 30, les festivités débuteront devant le Collège Lionel-Groulx. Le groupe de la relève Météore offrira aux spectateurs des reprises québécoises actuelles et du matériel original. Le grand spectacle de 20 h sera assuré cette année par le groupe Québec 70. Composé de 12 musiciens, ce groupe mettra le feu aux planches en interprétant les plus grands succès des années soixante-dix. Et à 22 h, le ciel de Sainte-Thérèse s’illuminera avec l’incontournable et impressionnant feu d’artifice de la Fête nationale.

Programmation estivale 2016

La programmation détaillée de la Fête nationale du Québec, de même que celle des spectacles estivaux est disponible au www.sainte-therese.ca. Un dépliant détachable se retrouvera également à l’intérieur de l’édition juin-juillet du Magazine Citoyen qui sera livré dans tous les foyers thérésiens du 1er au 3 juin.

Partenaires

La Ville de Sainte-Thérèse remercie les partenaires qui ont collaboré à la réalisation de cet événement : la Paroisse Sainte-Thérèse-d’Avila, le Collège Lionel-Groulx, le CHSLD Drapeau-Deschambault, le CISSS des Laurentides, le Groupement des entreprises de Sainte-Thérèse et la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville. Un merci également à la Société nationale des Québécoises et Québécois des Laurentides, pour son soutien financier.