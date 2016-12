Leboeuf Deschamps feront « Rocker » Bois-des-Filion lors de la Fête nationale

C’est une Fête nationale tout en rock’n roll qui attend les Filionoises et les Filionois cette année à Bois-des-Filion! En effet, Breen LeBoeuf et Martin Deschamps prendront d’assaut la scène Desjardins de la Place du Millénaire le 24 juin prochain à l’occasion des festivités de la Fête nationale 2016.

« Des mots, du rythme et de la couleur. Voilà l’essence de la thématique 2016 de notre Fête nationale : Québec de l’art pur. À Bois-des-Filion, nous vous offrons ces trois éléments dans un décor et un spectacle riches en couleur, fortement rythmés et remplis de mots qui nous font vibrer. Nous fêtons aussi et surtout le plaisir de nous retrouver autour de cette grande et belle occasion qu’est notre Fête nationale », a souligné M. Paul Larocque, maire de Bois-des-Filion.



Un après-midi familial

La volée de cloches traditionnelle de 10 h donnera le coup d’envoi aux festivités de la journée à Bois-des-Filion. Dès 12 h, les familles filionoises sont invitées à venir s’amuser à la Place du Millénaire. Au programme : structures gonflables, maquillage, atelier d’initiation au tam-tam, escouade santé 0-5-30 et un beach party dès 13 h à la piscine municipale (musique et animation). À 18 h, un souper hot-dogs est offert gratuitement par IGA Famille Girard en collaboration avec R-100 Sport.

Une soirée électrisante

C’est vers 19 h 15 que le groupe Les Chiens de ruelles réchauffera la foule avant l’arrivée du duo Breen LeBoeuf et Martin Deschamps à 20 h 30, réunis sur scène afin de présenter un spectacle alliant blues et rock’n roll. Ensemble, ils retracent les grands succès de leurs carrières, en plus de revisiter le répertoire du groupe mythique Offenbach. Comme c’est devenu une tradition, la soirée se terminera avec des feux d’artifice pour le plus grand plaisir de tous!

Le prix Artisan de la Fête nationale

Lors du lancement régional de la Fête nationale du Québec, la Société nationale des Québécois, région des Laurentides, a remis le prix Artisan de la Fête nationale 2016 à la Ville de Bois-des-Filion. Ce prix souligne l'apport de celles et ceux qui, à travers leur contribution, donnent un sens à la Fête nationale dans les Laurentides. Le choix de Bois-des-Filion est justifié par l'enthousiasme qu'a démontré la Ville envers cette fête, la qualité de ses spectacles, l'attrait de sa programmation et le fait que la Fête nationale à Bois-des-Filion soit un événement recherché dans la région. Chaque année, plus de 15 000 personnes viennent festoyer le 24 juin.

La Ville de Bois-des-Filion remercie la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville, commanditaire majeur de l’événement, pour son appui depuis plusieurs années. « Je vous invite, petits et grands, citoyens ou visiteurs, à participer à cette grande fête, à afficher vos couleurs, à chanter, à danser au rythme de la musique et à proclamer ainsi, notre fierté d’appartenir à cette terre du Québec », a conclu M. Larocque. C'est donc un rendez-vous le 24 juin prochain!