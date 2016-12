Sainte-Thérèse dévoile sa programmation estivale 2016

Le Service des arts et de la culture de la Ville de Sainte-Thérèse est fier de dévoiler sa programmation estivale 2016. Pour une deuxième année, ce sont trois séries de spectacles gratuits qui seront offerts au public : la Place du Village en spectacle les mardis, les Pique-niques musicaux du Village les dimanches et les Rendez-vous du Village les samedis.

PLACE DU VILLAGE EN SPECTACLE

Les mardis, à 19 h 30, à la Place du Village

Chaque semaine, une activité différente attendra les enfants dès 18 h 30, sans oublier Ma tente à lire qui sera également de retour.

Le 28 juin | France D’Amour | Pop-rock

Activité préspectacle : Des tonnes de jeux avec Joly-Fêtes

Le 5 juillet | Singin’Rendez-Vous | Rétro

Activité préspectacle : Jardinage et décoration d’un joli pot

Le 12 juillet | Bears of Legend | Folk

Activité préspectacle : Confection d’une œuvre d’art

Le 19 juillet | Angel Forrest | Blues

Activité préspectacle : Tchi Tchi le clown : sculptures de ballon et magie

Le 26 juillet | Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs | Traditionnel

Activité préspectacle : Fabrication de mains de cire colorées

Le 2 août| Frédérick De Grandpré | Jazz

Activité préspectacle : Tatouages temporaires au air brush

PIQUE-NIQUES MUSICAUX DU VILLAGE

Les dimanches, à 13 h, à l’intersection des rues du Chanoine-Lionel-Groulx et Saint Louis

Apportez vos chaises et venez pique-niquer avec nous! En collaboration avec la Bibliothèque de Sainte-Thérèse, il sera possible de se procurer gratuitement des livres d’occasion sur le site, dès 12 h.

Le 7 août | Émilie Janvier| Folk

Le 14 août | El trio Argentino et Flavia Garcia | Tango

Le 21 août | Alexandre Bélair | Grandes chansons

Le 28 août | André Lejeune | Rétro

LES RENDEZ-VOUS DU VILLAGE

Les samedis, à 20 h, sur la rue Blainville Ouest, entre les rues de l’Église et Saint Louis

Terrasses, musique et animation seront au rendez-vous dès 17 h, en collaboration avec le Groupement des entreprises de Sainte-Thérèse et la chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville.

Nouveauté cette année, une première partie sera assurée chaque semaine par un artiste de la relève régionale dès 19 h 15.

Le 6 août | Vilain Pingouin | Rock

Première partie : Jordan Desjardins

Le 13 août | Slim Dubois| Blues

Première partie : Everen

Le 20 août | Coco Country Band | Country-Rock

Première partie : Laurence Doire (Gagnante du prix Coup de cœur Sainte-Thérèse au concours Blainville en chanson 2015)

Le 27 août | DJ Daniel Desnoyers | Dance

Première partie : Sugar Me

Un dépliant détachable de la programmation estivale 2016 se retrouvera à l’intérieur de l’édition juin-juillet du Magazine Citoyen qui sera livré dans tous les foyers thérésiens du 1er au 3 juin. La programmation détaillée, incluant celle de la Fête nationale du Québec, est disponible au www.sainte-therese.ca.