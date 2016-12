Le concours danse ta vie : toujours aussi populaire

Le 14 mai dernier, plus de 200 personnes ont franchi les portes du Centre Culturel Patrick-Lepage, à Mirabel, pour assister à la 5e édition du concours Danse ta vie. Organisé par la Maison de Jeunes de Saint-Canut, une centaine de danseurs couraient la chance de gagner plus de 1500$ en bourse en montant sur scène.

Nouveautés cette année pour la 5e édition

Pour leur première participation cette année le Studio Unified Movement de Mirabel a laissé les spectateurs sous le choc. Ils ont raflé tous les prix de la soirée, tant dans la catégorie de groupe que celle des solos. Également, pour le plus grand plaisir de tous, la porte-parole de l’événement, Émilie Oullette, ancienne participante de l’émission Mixmania 3, a interprété deux chansons, en plus d’être membre du jury.

Le comité organisateur souhaite remercier chaleureusement les bénévoles et tous ceux qui ont mis la main à la pâte dans l’organisation et le déroulement de cette soirée, sans oublier, tous les commanditaires, qui ont grandement contribué au succès de cet événement.

L’Association de Maisons des jeunes de Mirabel, un pilier pour la jeunesse d’ici

L’Association des MDJ est un organisme communautaire qui soutient les six maisons des jeunes, ainsi que le travail de rue à Mirabel. Elle est aussi derrière le projet COOP Jeunesse, qui offre l’opportunité aux jeunes de créer leur première expérience de travail durant la période estivale et donc de développer des compétences essentielles non seulement pour leur épanouissement personnel, mais également en tant que jeunes citoyens. Par le travail quotidien des intervenants et l’implication des jeunes dans plusieurs projets et activités, l’Association de Maisons des jeunes veille à bâtir un avenir meilleur pour la société mirabelloise de demain. Pour davantage d’informations sur les projets de l’Association ou pour toute demande de renseignements, vous pouvez consulter le site web www.mdjmirabel.ca et la page Facebook de l’organisation https://fr-ca.facebook.com/associationmdj.demirabel.