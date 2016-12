Appel de dossiers pour les expositions 2017

La Ville de Blainville invite les artistes à soumettre leur candidature pour les expositions 2017 à la Galerie d’art et à la bibliothèque Paul-Mercier. Pour être admissibles, les artistes doivent remplir le formulaire d’inscription sur le site Web de la Ville entre le 18 juin et le 11 juillet, à 17 h. Aucun dossier papier et aucun retardataire ne seront acceptés.

Tous les dossiers seront par la suite évalués par un jury qui déterminera les artistes qui participeront aux expositions 2017, en s’assurant de l’équilibre des formes d’expression plastique qui seront présentées et selon des critères précis (technique, composition, originalité, harmonie, créativité et diversité). Les artistes recevront un courriel au cours du mois de septembre les avisant de la décision du jury.

Galerie d’art : série Distinction arts visuels

Cette série est composée d’une succession d’expositions solos de courte durée (cinq jours chacune) et offre une occasion unique aux artistes de la région. Les expositions sont accessibles du mercredi au dimanche, de 13 h à 17 h, ainsi que sur rendez-vous pour les groupes. Les vernissages, ouverts à tous, se déroulent en soirée.

Bibliothèque Paul-Mercier : artiste du mois

Ces expositions solos mensuelles ont lieu dans la salle multifonctionnelle et permettent aux artistes blainvillois de faire découvrir leur travail à leurs concitoyens. À noter, seules les oeuvres bidimensionnelles peuvent être présentées à la bibliothèque. Lorsque la salle multifonctionnelle est libre, les visiteurs peuvent admirer les oeuvres exposées en tout temps, pendant les heures d’ouverture. Ils sont aussi invités à venir prendre le thé et à discuter avec les artistes exposants lors des rencontres Art-Thé, qui ont lieu de 11 h à 15 h le premier dimanche de chaque exposition.

Renseignements (données techniques sur les salles, gardiennage d’exposition, etc.) et inscriptions : blainville.ca/culture