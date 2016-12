Coup d’envoi de la programmation « Les airs d’été » : les parcs de Blainville s’animeront cet été

Ce sont près de 30 activités gratuites qui attendront les Blainvillois dans les différents parcs de la municipalité de la fin juin à la fin août, dont des spectacles de musique sous le chapiteau, du cinéma en plein air et des spectacles conçus spécialement pour les enfants de 3 à 10 ans. Il y aura de tout pour tous les goûts.

Cinébuzz en vacances

Du 29 juin au 17 août, un film d’animation sera présenté en plein air tous les mercredis soir, dès la noirceur. Les cinéphiles pourront assister à huit projections, soit : Peanuts : le film, Alvin et les Chipmunks : sur la route, Kung Fu Panda 3, Le bon dinosaure, Le Petit Prince, Zootopia, Belle et Sébastien 2 ainsi qu’un film surprise. En cas de pluie, les films seront présentés à 20 h à La Zone.

Jeudis show

Du 30 juin au 18 août, un spectacle de musique sous le chapiteau sera offert tous les jeudis, dès 19 h 30, et ce, beau temps, mauvais temps. L’honneur reviendra à la rockeuse Marjo d’ouvrir les Jeudis show au Parc équestre. Les autres artistes qui performeront cet été à Blainville sont : Safia Nolin, Joanie Roussel, Simon Morin, Jeffrey Piton, Guylaine Tanguay, Adam Karch et Marc Déry.

Jeune public en vacances

Du 5 juillet au 16 août, sept spectacles sous le chapiteau, conçus spécialement pour les enfants de 3 à 10 ans, seront présentés les mardis, à 11 h. Le premier spectacle sera Abeille Beausoleil déménage à la campagne (chanson), suivi de : Le royaume du placard (théâtre), Cibelle et Rapidou (spectacle interactif et musical), Ti-Jean chez les Revenants (marionnettes), Tom & Tom (cirque, clown et magie), Marimba et la princesse des pirates (marionnettes, percussions et théâtre) et Pyjama party (théâtre musical).

Plusieurs autres activités figurent à la programmation estivale, telles que la finale du concours Blainville en chansons, Aline raconte (une visite haute en couleur au coeur de l’histoire du Plan Bouchard, offerte dès le 27 juin), l’exposition « Il était une fois des insectes et des hommes » de l’Insectarium de Montréal, des animations du Club des aventuriers du livre (pour les enfants de 7 à 14 ans), du théâtre (pièce Chinoiseries, présentée par le Petit Théâtre du Nord) ainsi que quatre spectacles offerts gratuitement le 20 août, lors de Blainville en fête.

Pour découvrir la programmation culturelle estivale complète, il suffit de visiter le site Web blainville.ca.