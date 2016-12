Ariane Moffatt, artiste vedette de la 30e édition de Blainville en fête

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté que le maire de Blainville, Richard Perreault, a dévoilé la programmation de la 30e édition de Blainville en fête, qui aura lieu le 20 août, et révélé du coup le nom de l’artiste mystère qui fera vibrer le Parc équestre pour l’occasion, soit la populaire artiste Ariane Moffatt.

« Depuis 1987, la Ville offre un événement familial et culturel de grande envergure aux Blainvilloises et aux Blainvillois, mais aussi aux gens de l’extérieur. Au fil de ces 30 ans, les interprètes, les chanteurs et les groupes les plus populaires du Québec ont foulé les planches de la scène de Blainville en fête, pour notre plus grand bonheur. Cette année, avec la présence d’Ariane Moffatt, on s’assure de passer une très belle soirée avec une artiste avant-gardiste qui cumule les succès et qui prête aussi ses talents comme coach à l’émission La Voix », a déclaré le maire Richard Perreault.

« Cette année, nous célébrons 30 ans de festivités, de plaisir et d’animation pour toute la famille. Et le 20 août au Parc équestre, pour ce 30e anniversaire, nous offrons toute une programmation qui ravira autant les jeunes que les adultes et même les amateurs de sensations fortes. Par ailleurs, Blainville en fête étant un événement écoresponsable, nous avons demandé un effort soutenu à nos partenaires pour présenter du matériel écologique et recyclable dans la mesure du possible », a renchéri la conseillère municipale et vice-présidente de la Commission de la culture, Marie-Claude Collin.

Une grande fête familiale

Blainville en fête démarrera de belle façon dès 10 h, avec une multitude d’activités pour tous les âges et pour tous les goûts :

• Zone des tout-petits

o Spectacle Arthur L’aventurier au Costa Rica, à 10 h

o Spectacle Théo et le concert Zoorock, à 13 h

o Spectacle de Shilvi La crème de la crème, à 15 h 30

o Jeux gonflables

o Carré de sable géant (jouets fournis)

• Zone jeunesse

o Fabuleux cirque Jean Coutu, à 11 h 30, 14 h et 16 h 30

o Jeux gonflables

o Camps légendaires

o Parc aquatique avec petits bateaux

• Zone famille

o Yoga parents-enfants, à 12 h 30 et à 14 h 45

o Microvoile

o Espace sociojeux

o Boulevard des artisans

o Vélo festif

o Jardin des artistes

• Zone extrême

o Jeux gonflables

o Euro-bungee

o Tyrolienne

o Tour d’escalade

• Animation

o Amuseurs de rue

o Maquillage (Pinacothèque)

• Activités des partenaires

o Tournée Sports Experts

o Imports Dragon

o Hydro-Québec

Dès 19 h 30, les gagnants du concours Blainville en chansons se produiront sur la scène. Ce sera une belle occasion de découvrir des talents de Blainville et de la région. À 20 h 30, le spectacle d’Ariane Moffatt débutera. Il sera suivi, à 22 h, d’un grand feu d’artifice, ce qui clôturera en beauté cette 30e édition de Blainville en fête.

Durant la journée et la soirée, Blainville facilitera le transport des visiteurs. Il y aura un stationnement pour vélos de 10 h à 22 h et un service de navette de 17 h à 20 h 30. De plus, un service de restauration sera offert de 10 h à 22 h. Toute l’information sur l’événement (programmation complète, fermeture des rues durant les festivités, etc.) sera accessible sur le microsite blainvilleenfete.ca. Pour des raisons de sécurité, l’alcool, les bouteilles en verre et les animaux ne seront pas autorisés sur le site.

« Blainville en fête, c’est une belle façon de célébrer la famille et la qualité de vie que nous retrouvons ici. Cette année, nous avons 30 raisons de fêter! Longue vie à Blainville en fête et on se donne rendez-vous le 20 août! », a conclu le maire Richard Perreault.

Il est à noter que Blainville en fête se déroulera en partenariat avec Stablex, Vision Enviro Progressive, Groupe JCL, Imagi Affichage, CIME FM, la Caisse populaire Desjardins de l’Envolée et les députés Mario Laframboise et Claude Surprenant.

Légende photo: À l’avant : David Rhéaume, Francis Nadeau et Denis Paquin (musiciens) ainsi que Maxime Charbonneau (animateur). À l’arrière : Serge Langlois et Stéphanie Mainville (journal Nord Info), Yasmine Bédard (chanteuse), Mario Laframboise (député de Blainville), Guy Frigon, Nicole Ruel et Marie-Claude Collin (conseillers municipaux), Scott Lee et Marie Morency-Lee (Ninja Kick BBQ), Justine LeBlanc-Brillon (chanteuse), Richard Perreault (maire de Blainville), Patrick Marineau (conseiller municipal), Hélène Cantin (Caisse Desjardins de l’Envolée) et Serge Paquette (conseiller municipal).