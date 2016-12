Le centre culturel Foseph-Savard fait peau neuve

Les autorités municipales procédaient, hier, à l’inauguration du centre culturel Joseph-Savard qui a fait l’objet d’une réfection au terme de travaux évalués à un peu plus de 1 000 000 $.

« Nous sommes heureux de constater, aujourd’hui, les améliorations qui ont été apportées au centre culturel qui contribueront à mieux répondre aux besoins des nombreux organismes qui l’utilisent sur une base régulière », déclare le maire de Mirabel, M. Jean Bouchard.

Échelonnés sur quelques mois, les travaux visaient plus particulièrement la réfection extérieure de l’édifice. Des améliorations ont également été apportées au chapitre de l’accès aux personnes à mobilité réduite qui peuvent désormais utiliser un ascenseur menant aux étages supérieurs accessible par un vestibule adapté.

Planchodrome (skatepark) et maison de jeunes

Des travaux majeurs de revitalisation ont aussi été consacrés aux divers éléments qui composent le planchodrome où des éléments de verdure ont été intégrés à l’ensemble et des aménagements paysagers réalisés afin de mettre en valeur les structures de jeux. De plus, le centre compte depuis janvier dernier un tout nouveau locataire puisque la maison de jeunes du secteur de Saint-Janvier y a aménagé ses locaux au rez-dechaussée.

Avec la maison de jeunes, le centre culturel Joseph-Savard accueille donc désormais dans des locaux mieux adaptés ses usagers, au nombre desquels figurent, entre autres, le Cercle de Fermières, le Club Optimiste et les Chevaliers de Colomb.

Au moment de la coupure de ruban marquant l’inauguration du centre culturel Joseph-Savard, le maire de Mirabel, M. Jean Bouchard, était entouré, entre autres, de Mme Louise Lavoie, directrice générale adjointe, M. Pierre-Paul Meloche, conseiller municipal, Mme Karyne Ouellet, architecte-paysagiste, M. Mario Lajeunesse, directeur du Service du génie, M. Jean Gaudreault, directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, M. Patrick Charbonneau, conseiller municipal, M. Mario Boily, directeur général, et Mme Guylaine Coursol, conseillère municipale.