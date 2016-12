Éric Lapointe sera à Mirabel en Fête!

La Ville de Mirabel accueillera Éric Lapointe pour la 26e édition de Mirabel en fête qui aura lieu le vendredi 5 août prochain, au complexe du Val-d’Espoir, secteur de Saint-Janvier. L’artiste, qui cumule de nombreux succès depuis ses débuts sur la scène québécoise, offrira alors au public mirabellois une prestation à la hauteur de sa réputation.

Les Petites tounes

Les Petites tounes seront également de cette 26e édition. Le jeune public sera en effet convié à leur tout récent spectacle intitulé « Les 4 saisons ». Le groupe présentera son spectacle au jeune public à compter de 17 h 30, au centre culturel du complexe du Val-d’Espoir.

De nombreuses activités au programme

Comme par les années passées, d’autres activités composent la programmation de cette 26e édition. C’est ainsi que dès 15 h, le grand public aura accès au site officiel. Il pourra alors fréquenter l’aire de jeux pour enfants, se laisser divertir par des amuseurs publics, un échassier et des clowns et se faire transformer par des maquilleuses qui s’exécuteront au plus grand plaisir des tout-petits.

Une expérience de « Karting » sera également proposée sur le site. Le public sera aussi convié à une épluchette de blé d’Inde et invité à admirer un feu d’artifice lancé tout de suite après la prestation d’Éric Lapointe.

Nourriture et rafraîchissements seront disponibles sur le site à prix populaire. À noter que les appareils photo et les caméras sont interdits durant le spectacle d’Éric Lapointe de même que les bouteilles de verre, les boissons alcoolisées et les animaux ne seront pas autorisés sur le site.

Mirabel en fête, événement de marque annuel qui rassemble les membres de la grande famille mirabelloise est rendu possible grâce, entre autres, à la collaboration des partenaires suivants : La Caisse Desjardins de l’Envolée, la Caisse Desjardins de Saint-Jérôme, la Caisse populaire Desjardins de Mirabel, Les Rôtisseries St-Hubert et Naya.