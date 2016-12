Un garçon de 12 ans remporte le concours Blainville en chansons 2016

Pour la première fois en dix ans, le concours Blainville en chansons a été remporté par un finaliste masculin, soit Emanuel Simard, qui a littéralement subjugué le public grâce à une interprétation d’une chanson de Daran. Âgé d’à peine 12 ans, celui-ci a aussi mis la main sur un prix décerné par la Société nationale des Québécoises et des Québécois, région des Laurentides à un candidat s’étant illustré par une chanson en français. Sa grande victoire lui permettra notamment d’enregistrer deux chansons dans un contexte professionnel et de participer au spectacle Jamais trop tôt au Festival de la chanson de Granby.

« C’est un spectacle haut en couleur et en émotions que les dix finalistes ont présenté au Théâtre Lionel-Groulx devant une foule d’environ 500 personnes. Pour cette 10e édition, nous avions un calibre fort relevé grâce à des jeunes artistes de talent qui travaillent depuis quatre mois à faire de cette soirée une réussite. Nous sommes très fiers de leur performance, car elle nous démontre tout le potentiel de la relève dans la région », a mentionné la conseillère municipale et vice-présidente de la Commission de la culture, Marie-Claude Collin.

Trois autres jeunes artistes se sont démarquées lors de la finale, soit :

Yasmine Bédard, qui a reçu le deuxième prix;

Laurence Lefort, qui a remporté le troisième prix;

Éliane Vaillancourt, qui s’est vu décerner le Coup de coeur de Blainville.

La sélection des gagnants aura été une tâche difficile pour le jury, composé de Sandrine Hamelin (grande gagnante de l’édition 2015), de Joanie Roussel (interprète et finaliste au Festival international de la chanson de Granby 2015 et participante à La Voix), de Jeffrey Piton (auteur-compositeur-interprète et participant à La Voix), de Christian Marc Gendron (auteur-compositeur-interprète, multi-instrumentiste et réalisateur) et de Josée Fréchette (agente de spectacle et propriétaire de l’agence JoFresh).

Le public aura la chance de réentendre les lauréats à l’occasion de Blainville en fête le 20 août prochain. Certains finalistes performeront aussi lors de la Fête nationale au parc Maurice-Tessier, du Festival musique d’ici et d’ailleurs à Boisbriand ainsi que d’activités à Lorraine et à Sainte-Thérèse.

L’édition 2016 du concours Blainville en chansons s’est tenue en collaboration avec la Fondation Odyscène, le Festival international de la chanson de Granby, le Centre musical de Blainville et la Société nationale des Québécoises et des Québécois, région des Laurentides.