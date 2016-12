Place du Village en spectacle: Singin’Rendez-vous

Le mardi 5 juillet, à 19 h 30, le Service des arts et de la culture de la Ville de Sainte-Thérèse présente le spectacle du groupe Singin’Rendez-vous et le Ragtime band, dans le cadre de la série Place du Village en spectacle. Tous les spectacles de cette série ont lieu sur la Place du Village située au 6, rue de l’Église, au cœur du quartier historique de Sainte-Thérèse. Apportez votre chaise!

Singin' Rendez-Vous, c’est d’abord un trio vocal vintage composé de trois chanteuses sympathiques et colorées, présentant avec l’énergie des années folles un authentique répertoire vieillot, tiré principalement des années 1920 à 1940. Avec un brin d’humour et de folie, elles passent par les harmonies vocales des Boswell et des Andrews Sisters, par les rythmes exotiques de Joséphine Baker, par des classiques du swing, du jazz, mais aussi de la chanson française. Les musiciens du Ragtime Band (piano-contrebasse-batterie) les accompagnent sur scène avec grand talent et soutiennent avec des arrangements originaux et ludiques les solos endiablés de planche à laver, de mélodica et de gazou! Il en résulte un spectacle rafraîchissant, amusant, débordant de bonne humeur, qui plait autant aux plus jeunes qu’aux plus sages.

Animation sur la Place du Village, les mardis de spectacle, dès 18 h 30

Chaque semaine, une activité différente attend les enfants. Le 5 juillet, les petits seront invités dans un jardin magique et auront la chance de planter une petite graine de fleur ou de légume dans un joli pot, qu’ils pourront décorer par la suite et apporter chez eux.

Ma tente à lire est également de retour tous les mardis. Des animateurs attendent petits et grands pour leur faire découvrir des trésors de livres et des activités thématiques.

Les spectacles sont annulés seulement en cas de pluie persistante ou d’orage. Pour de plus amples renseignements, contactez le Service des arts et de la culture au 450 434 1440, poste 2301.