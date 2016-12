Fête Nationale à Bois-des-Filion : Leboeuf Deschamps livrent la marchandise!

Personne ne pourra dire le contraire : LeBoeuf Deschamps a livré la marchandise en offrant un spectacle généreux dans une atmosphère de fête, à l’occasion de la Fête nationale à Bois-des-Filion le 24 juin dernier.

« Plusieurs milliers de personnes se sont présentées à l’une ou l’autre des activités offertes gratuitement dans le cadre des festivités de la Fête nationale à Bois-des-Filion et nous en sommes très heureux! Lors de cette journée, j’ai rencontré plusieurs citoyens fiers d’être québécois, fiers de notre Fête nationale et fiers de la qualité du spectacle offert à nouveau cette année. Je remercie les employés, bénévoles et commanditaires qui font de cette journée un succès! », a commenté le maire de Bois-des-Filion, M. Paul Larocque.

La journée a été marquée par des centaines de familles qui ont profité des structures gonflables, des activités pour enfants et du beach party à la piscine. Il faut dire que la température était idéale pour passer la journée à l’extérieur! Le souper aux hot-dogs offert gratuitement par IGA Famille Girard en collaboration avec R-100 Sport a été très populaire. Juste avant le spectacle principal, c’est au groupe Les Chiens de ruelles qu’on avait confié la tâche de réchauffer la foule avec leur musique « underground », parfois jouée avec une planche à laver! Et comme prévu, c’est sur le coup de 20 h 30 que Martin Deschamps et Breen LeBoeuf ont pris d’assaut la scène Desjardins. Ensemble, ils ont repris des succès d’Offenbach, en plus de jouer leurs plus grands succès, au plus grand plaisir de la foule.

Feux d’artifice

S’en est suivi le traditionnel feu d’artifice qui, fidèle à sa réputation, a su combler les amateurs. Selon les commentaires reçus sur la page Facebook de Bois-des-Filion, le feu d’artifice en a impressionné plus d’un avec une finale à couper le souffle.

La Ville de Bois-des-Filion remercie la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville, commanditaire majeur de l’événement, pour son appui dans l’organisation de la Fête nationale depuis plusieurs années.