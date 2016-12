Joseph Edgar aux dimanches en chanson de Bois-des-Filion

Les Dimanches en chanson sont de retour à Bois-des-Filion pour une deuxième année consécutive, avec une programmation variée qui mettra notamment en vedette l’auteur-compositeur-interprète Joseph Edgar le 3 juillet. L’agora extérieure de l’école Rive-Nord sera à nouveau l’hôte de ces spectacles estivaux gratuits les 3, 10 et 17 juillet à 14 h.

« Les Dimanches en chanson sont organisés dans le cadre des concerts extérieurs de la MRC Thérèse-De Blainville. Tout l’été et chaque jour de la semaine, une ville de la MRC est l’hôte d’un spectacle extérieur gratuit. L’offre culturelle est grande et variée dans notre belle région et j’invite chaleureusement les gens d’ici et d’ailleurs à venir assister à l’un ou l’autre de ces spectacles! », a lancé M. Paul Larocque, maire de Bois-des-Filion et préfet de la MRC Thérèse-De Blainville.



Trois dimanches variés

Le dimanche 3 juillet, c’est l’artiste acadien Joseph Edgar qui inaugurera la scène extérieure. Deux ans après la sortie de l’album Gazebo et le succès monstre de la chanson Espionne russe, Joseph Edgar nous présentera Ricochets, son nouvel album. Le 10 juillet, Bois-des-Filion accueillera Les Bouches Bées, un trio féminin qui ont fait leur marque avec leur musique folk à saveur country. Finalement, le groupe de musique latine The Cuban Martinez Show clôturera les Dimanches en chanson, le 17 juillet prochain, en mêlant salsa, jazz et rythmes cubains.

Cette série de spectacles aura lieu à 14 h, à l’agora extérieure de l’école Rive-Nord, située au 400, rue Joseph-Paquette à Bois-des-Filion. Il est important de noter qu’en cas de pluie, les spectacles auront lieu à l’intérieur de l’école. Pour plus d’information, communiquez avec nous au 450 621-1460, poste 148 ou visitez le www.ville.bois-des-filion.qc.ca. C’est un rendez-vous, pour des dimanches après-midi tout en musique!