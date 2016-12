La Guerre des Tuques au cinéma en plein air de Bois-des-Filion

Rendez-vous familial par excellence de l’été filionois, les Cinémas en plein air sont de retour cette année avec, le 8 juillet, La guerre des tuques et le 19 août, Kung Fu Panda 3.

« Quoi de mieux que de regarder un film sous les étoiles, en famille, avec doudou et grignotines? Nous sommes très heureux d’offrir à nouveau deux soirées gratuites de cinéma en plein air et d’offrir par le fait même, des soirées d’été qui nous sortent de notre routine et qui deviennent de précieux souvenirs pour les enfants. En plus, nous offrirons popcorn et friandises glacées pour tous! », a tenu à mentionner M. Paul Larocque, maire de Bois-des-Filion.

8 juillet : La guerre des tuques

Sophie et sa petite soeur Lucie emménagent dans un nouveau village où les garçons semblent être majoritaires. Leader de ce groupe, Luc porte en lui une grande peine après le décès de son père. Alors que l'école fait relâche pour deux semaines, Luc et ses amis décident d'organiser une guerre de neige. Luc et Sophie s’imposent comme les généraux de leur armée respective. Ce qui au départ s’annonçait comme une bataille bon enfant, devient un conflit beaucoup plus sérieux. Quel clan remportera cette guerre des tuques?

Dès la tombée du jour

La projection du film se fera dès la tombée du jour sur un écran extérieur qui sera installé à cette occasion à la Place du Millénaire, située au coin d’Adolphe-Chapleau et de la route 335. En cas de pluie, l’activité sera transférée au Centre des loisirs au 80, 33e Avenue, Bois-des-Filion. Prenez note qu’en vertu de la Loi provinciale concernant la lutte contre le tabagisme, cette activité sera sans fumée. Pour plus d’information, communiquez avec nous au 450 621-1460, poste 148 ou visitez le www.ville.bois-des-filion.qc.ca.