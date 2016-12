Les activités estivales se poursuivent à Blainville

Spectacles sous le chapiteau, cinéma en plein air, exposition, pièce de théâtre, voilà quelques-unes des activités qui attendent les Blainvillois dans la prochaine semaine.

5 juillet : Abeille Beausoleil déménage à la campagne – parc Dubreuil, à 11 h (spectacle sous le chapiteau, beau temps, mauvais temps)

La série Jeune public en vacances, conçue pour les enfants de 3 à 10 ans, débute en grand par un spectacle de la pétillante Abeille Beausoleil. En tournée partout au Québec, celle-ci se démarque par sa joie de vivre, son besoin de bouger et le lien qu’elle crée avec son jeune public. Composé de chansons accrocheuses, son spectacle est à la fois rigolo, interactif et éducatif et donnera envie aux petits et grands de chanter et de taper du pied.

6 juillet : Alvin et les Chipmunks : sur la route – parc des Hirondelles, dès la noirceur (en cas de pluie, le film sera présenté à La Zone à 20 h)

La deuxième projection de la série Cinébuzz en vacances mettra en vedette les populaires tamias Alvin, Simon et Théodore, qui sont persuadés que Dave les abandonnera dès qu'il se mariera avec sa nouvelle petite amie. Ils ont alors trois jours pour le rattraper et arrêter sa demande en mariage.

7 juillet : Safia Nolin – Parc équestre, à 19 h 30 (spectacle sous le chapiteau, beau temps, mauvais temps)

L’artiste Safia Nolin, lauréate du prix SOCAN au Festival international de la chanson de Granby en 2012, sera en spectacle à l’occasion des Jeudis show. La talentueuse chanteuse a lancé l’album Limoilou en 2015 et a participé à de nombreux événements, dont les FrancoFolies de Montréal, en plus d’assurer la première partie de spectacles de plusieurs artistes, tels que Pierre Lapointe.

Par ailleurs, la Ville de Blainville rappelle qu’il est toujours possible de découvrir la captivante exposition « Il était une fois des insectes et des hommes » de l’Insectarium de Montréal (présentée à la Galerie d’art du mercredi au dimanche, de 13 h à 17 h, mais fermée le 1er juillet) et la comédie Chinoiseries du Petit Théâtre du Nord (présentée au centre communautaire).

Pour découvrir la programmation culturelle estivale complète, il suffit de visiter le site Web blainville.ca.