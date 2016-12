Bears of legend sera à Place du Village en spectacle

Le mardi 12 juillet, à 19 h 30, le Service des arts et de la culture de la Ville de Sainte-Thérèse présente le spectacle du groupe Bears of Legend, tiré de leur album Ghostwritten Chronicles dans le cadre de la série Place du Village en spectacle. Tous les spectacles de cette série ont lieu sur la Place du Village située au 6, rue de l’Église, au cœur du quartier historique de Sainte-Thérèse. Apportez votre chaise!

C’est désormais sur un grand voilier d’époque que l’originale formation folk Bears of Legend fera voyager, aux quatre vents, son nouvel album Ghostwritten Chronicles. Fascinant ainsi le monde du spectacle en orchestrant une mise en scène à caractère fantastique sous le thème de l’exploration en mer, le populaire septuor nous livre une parfaite symbiose de valses, de rythmes amérindiens, de modulations progressives, de chœurs, de folklore, d’envolées vocales et de contes. Inspiré d’un mystérieux journal de bord retrouvé autour d’un feu, sur le bord de la mer, Bears of Legend nous raconte la vie d’un équipage aux histoires métaphoriques vivement inspirantes. Soyez prêts à vous laisser transporter dans un tourbillon d’émotions fortes créé par plus d’une quinzaine d’instruments sur scène.

Animation sur la Place du Village, les mardis de spectacle, dès 18 h 30

Chaque semaine, une activité différente attend les enfants. Le 12 juillet, ils deviendront des artistes en herbe! Chaque enfant fabriquera sa propre fleur 3D ou un petit moulin à vent avec lequel il pourra jouer toute la soirée et même l’apporter à la maison.

Ma tente à lire est également de retour tous les mardis. Des animateurs attendent petits et grands pour leur faire découvrir des trésors de livres et des activités thématiques.

Les spectacles sont annulés seulement en cas de pluie persistante ou d’orage. Pour de plus amples renseignements, contactez le Service des arts et de la culture au 450 434 1440, poste 2301.