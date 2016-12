Angel Forrest à Place du Village en spectacle

Le mardi 19 juillet, à 19 h 30, le Service des arts et de la culture de la Ville de Sainte-Thérèse présente le spectacle de la chanteuse Angel Forrest tiré de son album Angel’s 11 dans le cadre de la série Place du Village en spectacle. Tous les spectacles de cette série ont lieu sur la Place du Village située au 6, rue de l’Église, au cœur du quartier historique de Sainte-Thérèse. Apportez votre chaise!

Pour Angel Forrest, le chiffre 11 relève presque du mystique. Née un 11 mars, la chanteuse a vu maintes et maintes fois ce chiffre lui faire des clins d’œil tout au long de sa vie. Et depuis que sa mère est décédée, les coïncidences sont encore plus frappantes, fait-elle remarquer. « C’est devenu symbolique pour moi. » Ce n’est donc pas un hasard si la blueswoman a intitulé son dernier album Angel’s 11. Un véritable cadeau que la Cowansvilloise d’adoption s’est offert en compagnie de ses 11 guitaristes favoris. Connue de la scène blues, on a pu la voir en spectacle dans de nombreux festivals au Canada et en Europe. La force de ses interprétations, son grain de voix rocailleuse et sa personnalité fougueuse lui ont permis de conquérir le cœur de milliers de fans sur la planète qui lui sont fidèles.

Animation sur la Place du Village, les mardis de spectacle, dès 18 h 30

Chaque semaine, une activité différente attend les enfants. Le 19 juillet, Tchi Tchi le clown débarque à Sainte-Thérèse! Il fera bien rire les petits avec ses tours de magie en plus de les émerveiller avec ses belles sculptures de ballons de toutes sortes.

Ma tente à lire est également de retour tous les mardis. Des animateurs attendent petits et grands pour leur faire découvrir des trésors de livres et des activités thématiques.

Les spectacles sont annulés seulement en cas de pluie persistante ou d’orage. Pour de plus amples renseignements, contactez le Service des arts et de la culture au 450 434 1440, poste 2301.