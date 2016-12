18e symposium de peinture de Bois-des-Filion : entre tradition et renouveau

Le Symposium de peinture de la Ville de Bois-des-Filion revient pour une 18e année du 19 au 21 août prochain, sous la présidence d’honneur de l’artiste peintre et sculpteure, Lise Tremblay Thaychi. Le format traditionnel de l’événement ne change pas, présentant 44 artistes passionnés provenant de partout au Québec, le Sentier des artistes, les spectacles et une cérémonie de remises de prix. Le Symposium se renouvelle avec quelques nouveaux artistes, l’inauguration du piano public et deux spectacles entraînants!

« Cette année encore, nous vous accueillons chaleureusement à cette rencontre estivale avec une quarantaine d’artistes qui sauront certainement vous éblouir par leur vision du monde qui les entoure ou qui les habite. Je remercie les commanditaires et félicite le comité organisateur qui fait un excellent travail. La Ville de Bois-des-Filion est fière de contribuer à la promotion et à la diffusion des arts et invite le public à profiter pleinement de cet événement », a commenté le maire de Bois-des-Filion, M. Paul Larocque.

Programmation

Le site d’exposition sera ouvert le vendredi 19 août de 13 h à 20 h, le samedi 20 août, de 10 h à 20 h et le dimanche 21 août, de 10 h à 16 h. Le site d’exposition est situé au cœur de Bois-des-Filion; il comprend le Chalet des citoyens (30, montée Gagnon) et la Maison Limoges-Perron (501, boul. Adolphe-Chapleau), en plus du Sentier des artistes qui fera le pont entre les deux sites. L’exposition d’honneur de Mme Lise Tremblay Thaychi sera présentée à la Maison Limoges-Perron.

Nouveauté

Dans le cadre du Symposium de peinture, le nouveau piano public, donation de madame Jeanne D’arc Morissette, sera inauguré par la jeune pianiste Arielle Prud’homme. Celle-ci offrira un concert d’une heure le dimanche 21 août à 14 h au Chalet des citoyens.

Toujours dans le registre musical, le Trio Brazil prendra place sous le grand chapiteau le vendredi à 18 h 30, afin de nous faire bouger au son de la musique brésilienne souvent méconnue des Québécois. Le samedi à 18 h 30, c’est le groupe Mojito qui prendra place et performera quelques-uns des plus grands succès de la chanson populaire sur la grande scène.

Enfin, la Cérémonie de clôture et la remise des prix auront lieu le dimanche à 16 h 30. À cette occasion, le comité organisateur remettra le Prix du public, le Prix de la Ville et le Choix des artistes. Notons que parmi toutes les personnes du public qui auront voté, une toile d’une valeur de 100 $ sera tirée au hasard. Rappelons que l’entrée à l’événement est gratuite.