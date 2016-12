Les airs d’été : dernière chance pour profiter des activités!

Pour les derniers jours de la programmation Les airs d’été, de nombreuses activités gratuites permettront aux Blainvillois d’en profiter encore pleinement, et ce, jusqu’au 21 août.

Exposition de l’Insectarium de Montréal – Galerie d’art, du mercredi au dimanche, de 13 h à 17 h (ouverture spéciale lors de Blainville en fête le 20 août, de 10 h à 17 h) L’exposition « Il était une fois des insectes et des hommes » se poursuit jusqu’au 21 août. À ce jour, plus de 3000 visiteurs ont exploré gratuitement ce mini-insectarium et découvert d’impressionnants spécimens vivants, dont une mygale, ainsi que des spécimens remarquables recueillis un peu partout sur la planète et de magnifiques objets. Les enfants de 12 ans et moins courront la chance de gagner un iPad mini en participant au concours, qui consiste à colorier, sur place ou à la maison, l’une des illustrations distribuées à la Galerie d’art.

15 août : Aline raconte – Parc équestre, à 18 h 30

Les Blainvillois sont invités à participer à l’activité gratuite Aline raconte. Il s’agira d’une visite haute en couleur, offerte par une comédienne personnifiant une ouvrière de guerre, pour découvrir l’histoire du Plan Bouchard. Les inscriptions sont obligatoires.

16 août : Pyjama Party – parc Chante-Bois, à 11 h (spectacle sous le chapiteau, beau temps, mauvais temps)

Produit par Andrée Watters et Sylvain Cossette, ce conte musical, qui fait partie de la série Jeune public en vacances, s’adresse aux enfants de 3 à 10 ans. Il raconte l’histoire d’un jeune garçon surnommé Pyjama Jimmy, qui déborde d’imagination et raffole des pyjamas. Au rythme de chansons originales, les enfants pourront faire le plus magique pyjama party.

17 août : Angry Birds : le film – parc Marc-Aurèle-Fortin, dès la noirceur (en cas de pluie, le film sera présenté à La Zone à 20 h)

Présenté en plein air, ce film met en vedette Red, un oiseau orphelin qui a du mal à contenir sa colère. Alors qu'il s'efforce de corriger son comportement, un bateau, peuplé de cochons, débarque sur son île. Les autres oiseaux croient en la bonne foi de leurs invités, mais Red comprend que leur amabilité est une mascarade pour voler leurs œufs. Quand l'inévitable survient, Red mène une armée afin de récupérer ceux-ci.

17 août : Charlie et Cuttie – bibliothèque Paul-Mercier (salle multifonctionnelle), à 19 h

Ce spectacle de clôture du Club des aventuriers du livre est réservé aux membres. Musique, folie et magie seront au rendez-vous! La fée Cuttie et le superhéros Charlie vivront une aventure rocambolesque afin de sauver le gala des fées. Leurs superpouvoirs les aideront-ils à triompher?

18 août : Marc Déry – Parc équestre, à 19 h 30 (spectacle sous le chapiteau, beau temps, mauvais temps) Ce dernier spectacle des Jeudis Show met en scène Marc Déry, artiste bien connu au Québec, qui compte quatre albums solos. Celui-ci a déjà été en nomination au Gala de l'ADISQ et a remporté le prix SOCAN de la chanson la plus tournée à la radio.

20 août : Blainville en fête

Enfin, c’est toute une programmation qui attend les jeunes, les adultes et même les amateurs de sensations fortes au Parc équestre pour les 30 ans de Blainville en fête! L’artiste vedette de cet événement familial incontournable sera nulle autre qu’Ariane Moffatt.

Pour découvrir la programmation culturelle estivale complète, il suffit de visiter le site Web blainville.ca.