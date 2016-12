Coco Country Band en spectacle à Rendez-vous du Village

Le samedi 20 août à 20 h, le Service des arts et de la culture de la Ville de Sainte-Thérèse présente le groupe Coco Country Band, dans le cadre de la série de spectacles gratuits Rendez-vous du Village. Du nouveau cette année, chaque représentation aura sa première partie. Des artistes prometteurs de la relève locale ont été sélectionnés par notre comité à la suite d’un appel de candidatures. Tous les spectacles ont lieu sur la rue Blainville Ouest (entre les rues de l’Église et Saint-Louis).

Les sept membres du Coco Country Band, ayant fait leurs études en interprétation de musique populaire au Collège Lionel-Groulx et avant tout des passionnés de musique, ont uni leurs efforts en 2008 à l’occasion d’un projet de country rock inédit. Évoluant tout d’abord dans un contexte pédagogique, ils réalisent rapidement l’enthousiasme et la motivation qui règnent au sein du groupe et décident de poursuivre l’aventure vers de plus hauts sommets. Avec plus d’une centaine de festivals et d’événements à leur actif, le groupe dynamique, jeune, précis et passionné, frappe maintenant à votre porte pour vous faire découvrir cette musique rassembleuse qu’est le country!

Première partie : Laurence Doire

Gagnante de l’édition 2015 de Blainville en chanson, cette jeune artiste de la chanson country à un talent très prometteur. Se produisant sur la scène depuis ses 4 ans, l’artiste y est très à l’aise. Les gens sont attirés par son charisme et sa voix feutrée juste et mature pour son âge. Laurence est appelée à faire une grande carrière et ceux qui ont l’occasion de l’entendre sont unanimes à ce propos.

Les samedis d’août dès 17 h, la rue Blainville Ouest sera animée et fermée à la circulation. Le Groupement des Entreprises de Sainte-Thérèse (GEST) invite les citoyens à profiter des terrasses avant les spectacles et propose des animations et prestations variées. Participez, entre autres, au « Jam » dirigé par Musique sur Mesure et voyez la prestation musicale présentée par Arousse. Différents commerçants seront également sur place pour rencontrer et animer la foule.

Les spectacles sont annulés seulement en cas de pluie persistante ou d’orage. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Service des arts et de la culture au 450 434-1440, poste 2301.