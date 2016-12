Alexandre Bélair aux Pique-niques musicaux du Village

Le dimanche 21 août à 13 h, le Service des arts et de la culture de la Ville de Sainte-Thérèse présente le spectacle du chanteur Alexandre Bélair, dans le cadre de la série de spectacles gratuits Pique-niques musicaux du Village. Tous les spectacles ont lieu à l’intersection des rues du Chanoine-Lionel-Groulx et Saint-Louis.

Alexandre Bélair, accompagné au piano de Marisol Lafrenière, vous fera redécouvrir le grand répertoire crooner. Alexandre a un très grand parcours avec de belles grandes réussites. Il a fait partie des 20 finalistes qui ont pris part au premier gala de Star Académie 2012 et il a été sélectionné parmi les 140 candidats pour les auditions à l’aveugle de La Voix diffusées à TVA. En plus d’avoir participé et remporté de nombreux concours, ce jeune chanteur enchaîne les concerts solos et se produit un peu partout à travers le Québec.

Les citoyens sont invités à apporter leurs chaises et à pique-niquer en famille dans un charmant espace vert au cœur du Village dès 12 h les dimanches de spectacle. De nouveau cette année, grâce à la collaboration de la bibliothèque de Sainte-Thérèse, il sera possible de se procurer gratuitement des livres usagés sur le site les jours de spectacle.

Les spectacles sont annulés seulement en cas de pluie persistante ou d’orage. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter le Service des arts et de la culture au 450 434-1440, poste 2301.