Le piano public de Sainte-Thérèse installé dans un lieu à sa mesure

La Ville de Sainte-Thérèse est fière d’annoncer que son piano public est maintenant installé sous une structure permanente à la Place Lagoa. Cette dernière est faite sur mesure et permet une meilleure mise en valeur et une plus grande protection du piano.

Dès son installation au début de l’été 2015, le piano public a connu un grand succès à Sainte-Thérèse. Il est utilisé chaque jour par de nombreux citoyens qui en profitent pour pratiquer quelques pièces en solo ou s’y regrouper entre amis pour chanter.

« Le nouveau lieu d’installation du piano en plein cœur de la Place Lagoa, au coin des rues de l’Église et Blainville, offre une meilleure visibilité à notre piano et plus de citoyens pourront entendre les musiciens qui s’y produisent. Un premier rassemblement est d’ailleurs prévu le 18 août prochain, à midi, dans le cadre de l’événement Piano public au diapason. Toute la population est conviée dès 11 h 45 à la Place Lagoa pour chanter autour du piano », a déclaré la mairesse, madame Sylvie Surprenant

Le piano public est accessible à toute la population tous les jours de l’été de 10 h à 20 h.