L’école de danse Eddy Toussaint s’installe à Laval

Dès le 29 août prochain, la compagnie et l’école de danse Eddy Toussaint aura pignon sur rue à Laval, sur le boulevard Saint-Martin Ouest.

« Cette décision s’explique par deux facteurs, soit familiale car plusieurs membres de ma famille demeurent à Laval et aussi par nécessité », a précisé M. Toussaint en entrevue à l’Écho de Laval.

Celui-ci ajoute qu’il y a beaucoup de jeunes danseurs sur le territoire lavallois. De plus, il n’existe aucune compagnie professionnelle dans la ville. « Il y a effectivement un manque que l’on veut combler », a-t-il souligné.

Fondée en 1976, la compagnie, qui est à but non lucrative et gérée par des bénévoles, a connu une pause de 24 ans au Québec, entre 1988 et 2012, puisque M. Toussaint a présenté des spectacles dans plusieurs pays du monde.

Méthode Vaganova

Pour la première fois dans le grand Montréal, l’école de danse Eddy Toussaint offrira les examens de la méthode Vaganova pour les étudiants, ce qui les permettra d‘être danseur ou enseignant selon leurs choix.

« Cette méthode russe donne à l’enfant une discipline pour la vie. Que ce soir récréatif ou professionnel, la base est la même », a expliqué M. Toussaint.

Cette méthode a permis à plusieurs danseurs de renommée internationale de faire leur marque dont Rudolph Nourev; Mikhail Baryshnikov; Natalia Makarova, Alexander Vetrove, Olga Pavlova pour n’en nommer que quelque uns.

L’école offre une formation complète en danse, dont le ballet, ballet jazz, danse moderne, contemporaine et hip hop. « La formation de ballet fait peur à beaucoup de monde, surtout les garçons, à tort car le danseur de ballet est un athlète quatre fois plus en forme qu’un joueur de football », a souligné Eddy Toussaint.

« Nous avons même pensé aux parents qui peuvent aussi faire du ZUMBA, un exercice à la mode pour du cardio. Les cours sont offerts à tous le niveau et âges », a-t-il ajouté.

En terminant, le propriétaire de l’école avait un message à livrer pour les personnes intéressées à suivre des cours. « J’ai déjà eu 24 danseurs québécois à l’époque du ballet Eddy Toussaint de Montréal. Là je suis intéressés à former des danseurs qui feront d’une compagnie avec des danseurs de chez nous. La porte est ouverte à tous », de conclure Eddy Toussaint

Ces cours sont offerts le jour et le soir. Pour informations : http://www.balleteddytoussaint.org/Fr/index.php ou par facebook au https://www.facebook.com/Ballet-Eddy-Toussaint-247295651969158/?fref=ts

On peut aussi s'inscrire en appelant au 514-383-9204 ou 514-947-9204,