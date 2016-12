La Fête de la famille, un incontournable pour conclure l’été en beauté au parc Lorraine

Le samedi 27 août prochain, les Lorrains sont invités à s’activer en famille et entre amis au parc Lorraine dans le cadre de la Fête de la famille. Les activités préférées des tout-petits seront offertes et plusieurs nouveautés feront le bonheur des visiteurs : tyrolienne, taureau mécanique, jeu de fléchettes géantes et VTT électriques. De 10 h à 16 h, seront présentés en continu sur le site : jeux gonflables, maquillage, sculpteur de ballons, animation et jeux avec l’Escouade 0-5-30, spectacle de danse, tournoi de pétanque, animation dans les jeux d’eau, Zumba, activités écoresponsables et plus encore.

Spectacles à surveiller

11 h : Abeille Beausoleil… et les 4 saisons

14 h : Atlas Géocircus 2

Plusieurs organismes collaboreront à l’événement pour offrir des activités et de l’animation. Venez rencontrer les précieux partenaires et priorisez le transport écologique, à pied ou à vélo pour vous rendre au parc Lorraine.

Pour conclure la journée en musique, un concert en plein air sera présenté à 20 h. Le groupe Quintero fera bouger les amateurs avec une interprétation des pièces du groupe Buena Vista Social Club et des grands succès classiques et actuels revisités dans un style latin.

La Fête aura lieu beau temps, mauvais temps. Des activités pourraient toutefois être annulées. En cas de pluie, le spectacle de Quintero aura lieu au Centre culturel situé au 4, boulevard de Montbéliard.

La programmation peut être consultée au www.ville.lorraine.qc.ca. Information : 450 621-8550, poste 275.