Rendez-vous à l’opéra Aïda de Verdi

En partenariat avec l’Opéra de Montréal, le Service des arts et de la culture de la Ville de Sainte-Thérèse est heureux de vous présenter, dans le cadre de la série de conférences Rendez-vous à l’opéra, Aïda. Cette activité se tiendra le mardi 6 septembre, à 19 h 30, à la Maison Lachaîne.

L’histoire tragique d’un amour interdit

La marche triomphale a immortalisé ce drame à grand déploiement qui nous plonge au cœur d’une Égypte antique. Une rivalité amoureuse sur fond de guerre politique : Aïda, jeune Éthiopienne faite esclave d’Amnéris, tombe amoureuse de Radamès, capitaine de la garde d’Égypte dont est jalousement éprise Amnéris.

S’appuyant sur des extraits sonores et visuels, la conférencière Geneviève Rivard enrobe sa présentation d’une touche d’originalité et d’humour, et partage sa passion plus que contagieuse pour l’opéra. Vulgarisatrice chevronnée, elle excelle à rendre accessible cet art que l’on croit, à tort, réservé à un public d’initiés.



À chaque rendez-vous, vous courrez la chance de gagner une paire de billets pour une représentation à l’Opéra de Montréal.



Les billets au coût de 15 $ l’unité sont disponibles en ligne au www.sainte-therese.ca (sous Services en ligne, Inscription aux activités), au Service des arts et de la culture de la Ville de Sainte-Thérèse situé au 6, rue de l’Église, au 4e étage et sur place le soir de la conférence. Veuillez noter qu’un abonnement aux cinq conférences de la saison est également disponible, au coût de 52 $.