Osez l’aventure d’Éclipse

À deux trois semaine de la rentrée, Éclipse – le groupe vocal invite les amoureux du chant à oser devenir choriste au sein de son groupe en participant aux auditions qui auront lieu le

mardi 6 septembre prochain dès 19 h. Cette année, osez prendre du temps pour vous en joignant un groupe de passionnés et osez sortir de votre zone de confort pour vivre une nouvelle expérience des plus enrichissantes en chantant chaque semaine. À ce jour, 17 personnes ont réservé une place lors des auditions. L’objectif du groupe est de rencontrer au moins 18 candidates et candidats.

Hommes, femmes et jeune recherchés

L’invitation est lancée aux amateurs de chant de 15 ans et plus. Autant les hommes que les femmes sont les bienvenus. Il n’est pas obligatoire d’avoir une expérience en chant. Il est à noter qu’une cotisation annuelle est requise pour participer à l’activité et que les répétitions ont lieu à Terrebonne. Un rabais sur le prix de la cotisation sera accordé aux choristes âgés 17 ans et moins. Les répétitions ont lieu les mardis soirs et un dimanche matin par mois.

Le répertoire d’Éclipse est actuel et composé de chansons connues, et ce, autant en français qu’en anglais.

« Éclipse c’est la rencontre de personnes partageant toutes la même passion, qui avancent dans la même direction afin d’en arriver à des performances musicales géniales, le tout diriger par une équipe du tonnerre » mentionne Louise Champagne, choriste au sein du groupe.

Les personnes intéressées sont invitées à contacter monsieur Hugo Valiquette, président-directeur, au 514 802-4846. La nouvelle session débutera en septembre.

Pour en savoir plus à propos du groupe visitez le www.leclipse.ca.

Qui est Éclipse ?

Éclipse est un groupe vocal qui existe depuis 20 ans. Il a été fondé et est toujours dirigé par Hugo Valiquette, qui avait 15 ans au moment de sa création. Il a pour mandat de faire rayonner, dans Lanaudière, la musique populaire, francophone, jazz et «dance». Éclipse présente un concert annuel en plus d’offrir différentes prestations au cours de l’année. Le groupe est composé de 37 choristes provenant de plusieurs municipalités de la Rive nord de Montréal, dont Terrebonne, Mascouche, Ste-Thérèse, Ste-Anne-des-Plaines, Blainville, Repentigny, Laval, St-Eustache et St-Lin-Laurentides