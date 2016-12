La programmation culturelle de la Ville de Lorraine est présentée

Une programmation culturelle étoffée attend les Lorrains cet automne : soirées d’humour, soirée Cabaret, Journées de la culture, Salon des métiers d’art ainsi que concerts et spectacle familial pour les Fêtes. En clair, une rentrée culturelle toute en musique et en divertissement souffle sur la ville !

Journées de la culture

Du 29 septembre au 2 octobre, tous pourront profiter des activités gratuites des Journées de la culture. Le spectacle de lancement du 30 septembre, qui aura lieu à Blainville, mettra en vedette la flamboyante Sally Folk et d’anciens finalistes du concours « Blainville en chansons », dont la Lorraine Isabelle Stern. Également au menu : deux expositions à la maison Garth, un spectacle jazzé offert par le Lorrain Michel Morissette, une conférence en images du globe-trotteur Nic Dumesnil ainsi que la journée portes ouvertes de l’Académie de peinture du Québec, tous trois au Centre culturel, et, pour la première fois, un circuit de 18 ateliers d’artistes de la MRC, dont la Lorraine Pascale Crête. Seul le spectacle de lancement requiert des billets, l’entrée étant libre pour les autres activités.

Soirées d’humour

D’octobre à mai, ceux qui aiment rire seront choyés grâce à six nouvelles soirées d’humour en tournée, dont trois à Lorraine, animées par Sam Breton. Ces spectacles présentant une tête d’affiche et deux humoristes de la relève sont le fruit d’une collaboration entre la Ville, Odyscène et le Groupe Phaneuf. Les premières soirées auront lieu le 12 octobre (Sainte-Thérèse) et le 9 décembre (Lorraine). Achetez vos billets avant le 12 octobre et profitez de notre super promotion : 60 $ pour les 6 soirées, une économie de 30 $. Réservez vos places dès maintenant !

Salon des métiers d’art

Plus de 50 artisans et artistes s’arrêteront chez nous du 11 au 13 novembre pour notre traditionnel Salon des métiers d’art. Ils partageront le fruit de leur talent, offrant produits gourmands, bijoux, articles mode, objets uniques... et bien plus !

Soirée Cabaret

Les amateurs de blues seront comblés avec la venue du groupe The Blues Berry Jam sur nos planches le 25 novembre. Grâce à ce voyage dans le temps, ils redécouvriront des pièces de blues qu’ont interprétées les plus belles voix féminines. En première partie, les spectateurs se feront même chanter la pomme par Éliane Vaillancourt, finaliste du concours « Blainville en chansons » 2016.



Spectacles des Fêtes

L’année culturelle se terminera dans une ambiance festive avec le spectacle familial Le Noël de Jack, le 4 décembre, et deux représentations du concert Noël avec Bach des Chanteurs de Lorraine, les 15 et 17 décembre.

Pour plus de renseignements sur ce tourbillon d’activités, découvrez notre programmation culturelle complète au www.ville.lorraine.qc.ca/loisirs-etculture/culture-et-evenements/spectacles.