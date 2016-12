Inauguration d’une œuvre de Suzanne Ferland au domaine Garth passé à venir, un hommage au riche passé du domaine

C’est avec grande fierté que la Ville a inauguré au domaine Garth une œuvre unique réalisée par Suzanne Ferland, artiste de grand talent. Cette sculpture-gravure, intitulée Passé à venir, habille désormais le muret de ce lieu patrimonial dont elle couronne la réhabilitation. Rappelons que des travaux majeurs ont été réalisés l’an dernier sur la maison et la grange-étable Garth, grâce à une subvention du ministère de la Culture et des Communications.

« Je tiens à remercier sincèrement le gouvernement du Québec, qui a permis au domaine Garth de retrouver ses airs de jeunesse. Durant l’été, nous avons eu le plaisir de redonner vie à ce lieu enchanteur grâce à la tenue de concerts, d’une exposition, d’une déjeuner en blanc, de soirées cinéma… et même de cours de danse en ligne ! En clair, le domaine a maintenant droit à un deuxième souffle… et ce n’est que le début ! », se réjouit la mairesse Lynn Dionne.

Résidente des Basses-Laurentides et titulaire d’un baccalauréat en arts plastiques et en création, Suzanne Ferland est une artiste multidisciplinaire qui conjugue art action, art furtif et art relationnel avec la gravure et la sculpture. Elle a participé à de nombreuses expositions, en plus de voir plusieurs de ses œuvres garnir des collections privées et publiques. Le talent de cette passionnée ne fait aucun doute et contribue désormais au patrimoine culturel de la ville de Lorraine.

Merci à Mme Ferland ainsi qu’aux invités présents lors de cette inauguration : Vicky Émard, attachée politique de Christine St-Pierre, ministre responsable de la région des Laurentides; Michèle Tremblay, ex-conseillère municipale, attachée politique du député fédéral Ramez Ayoub et membre du comité de sélection de l’œuvre artistique; Laurence A. St-Denis, directrice par intérim de la direction régionale de Laval, Lanaudière et des Laurentides ainsi que M. Menaud, architecte.

Les citoyens sont invités à s’arrêter au domaine Garth (100, chemin de la Grande-Côte) pour apprécier cette œuvre.