Brian and the Bluestorm à Saint-Thérèse

Le Service des arts et de la culture de la Ville de Sainte-Thérèse est heureux de vous présenter, dans le cadre de la série Les Rendez‑vous au coin du feu, le spectacle Brian and the Bluestorm du chanteur Brian Tyler, le vendredi 30 septembre, à 20 h, à la Maison Lachaîne.

Il nous a tout simplement fait vibrer en août 2015 avec son spectacle dans le cadre des Rendez-vous du Village. Armé d’un charisme et d’une puissance vocale exceptionnelle, il tenait à nous en présenter une version acoustique, accompagné à la guitare par Michel Hains, ce musicien dont la réputation n’est plus à faire.

Tous les spectacles de la série Les Rendez-vous au coin du feu sont présentés à la Maison Lachaîne située au 37, rue Blainville Ouest et débutent à 20 h.

Il est possible de se procurer des billets au coût de 22 $ au www.odyscene.com, par téléphone au 450 434-4006, ou à la porte le soir du spectacle s’il n’est pas complet.