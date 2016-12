Journées de la culture 2016 à Bois-des-Filion : une programmation accessible et variée!

Lors des Journées de la culture 2016, qui ont lieu du 30 septembre au 2 octobre, la Ville de Bois-des-Filion s’est assurée d’offrir une programmation accessible et variée à ses citoyens. Ainsi, au menu culturel de la fin de semaine : une soirée d’humour, des ateliers de peinture pour les petits et les grands, un spectacle pour enfants et une exposition de peinture.



« Les Journées de la culture fêtent leurs 20 ans cette année et Bois-des-Filion est fière d’y participer! La culture est bien présente chez nous toute l’année, mais les Journées de la culture sont l’occasion de mettre en lumière toutes sortes de formes d’art. Je vous invite donc à cet important rendez-vous culturel pour élargir vos horizons et y faire de belles découvertes. Il est important de rappeler que toutes les activités offertes dans le cadre des Journées de la culture sont gratuites. », a mentionné d’entrée de jeu M. Paul Larocque, maire de Bois-des-Filion.

Mordus d’humour

Soirée d’humour avec les humoristes de la relève Jay Du Temple, Julien Lacroix et Sam Breton Samedi 1er octobre à 20 h

Chalet des citoyens, 30, montée Gagnon, Bois-des-Filion

Ateliers de peinture

En collaboration avec l’Association des arts visuels de Bois-des-Filion

Samedi 1er octobre

Enfants de 13 h à 14 h - Adultes de 14 h 30 à 16 h 30

Chalet des citoyens, 30, montée Gagnon, Bois-des-Filion

Inscription à l’avance : 450 621-1460, poste 148 ou en personne, au Service des loisirs situé au 60, 36e Avenue à Bois-des-Filion, selon les heures d’ouverture des bureaux administratifs.

Tournées des arts visuels et métiers d’arts de la MRC Thérèse-De Blainville Une vingtaine d’artistes feront découvrir leurs créations et ouvriront leur atelier au public. Téléchargez l’application « Ondago » pour découvrir les sites géolocalisés du circuit, en plus de toutes les autres activités offertes à travers la MRC.

Exposition des gagnantes du Symposium de peinture 2016

Mme Diane Lussier et Mme Chantal Brouillette

Maison Limoges-Perron, 501, boul. Adolphe-Chapleau à Bois-des-Filion

1er et 2 octobre de 9 h à 16 h

Spectacle pour enfants

Dansez la santé avec Estelle Farfadelle

Vendredi 30 septembre, à 10 h

Chalet des citoyens, 30, montée Gagnon

Pour inscription : 450 621-1460, p. 160 ou 148

Pour tous les détails de la programmation, rendez-vous au www.ville.bois-des-filion.qc.ca.