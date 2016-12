Le Service des arts et de la culture de la Ville de Sainte-Thérèse est fier de présenter, dans le cadre de la série Les Matinées muffins au son, le spectacle Schubertiades ou le besoin de se réunir avec Emmanuelle Quiviger à la flûte et Constance Joanis au piano, le dimanche 2 octobre, à 11 h, à la Maison Lachaîne.

Comprendre la musique, c’est d’abord et avant tout ressentir quelque chose en l’écoutant. C’est vibrer ensemble à plus grand que soi. Plongez avec ce duo de musiciennes dans l’univers éclatant des Schubertiades pendant la période romantique, là où intensité, plaisir et simplicité se côtoient.

Tous les spectacles de la série Les Matinées muffins au son sont présentés à la Maison Lachaîne, située au 37, rue Blainville Ouest et débutent à 11 h. Muffins et café sont servis gratuitement à compter de 10 h 30. Les jeunes de 6 à 17 ans accompagnés d’un adulte sont admis gratuitement.

Il est possible de se procurer des billets au coût de 20 $ au www.Odyscène.com, par téléphone au 450 434-4006, ou à la porte la matinée du spectacle s’il n’est pas complet.