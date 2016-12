Des activités à la bibliothèque de Saint-Colomban pour les Journées de la culture!

Les 1er et 2 octobre, la bibliothèque de Saint-Colomban ouvrira ses portes à la population dans le cadre des Journées de la culture qui se déroulent cette année sur le thème « Toute la culture qu’on peut se souhaiter » alors que l’événement soufflera ses 20 bougies. Pour l’occasion, deux événements culturels seront offerts à Saint-Colomban: une exposition-concours de photos et une lecture publique.



Exposition

Du 27 septembre au 2 octobre, les citoyens sont invités à la bibliothèque pour visiter l’exposition de photos Saint-Colomban, la nature à ma portée. Réalisés par des citoyens de Saint-Colomban, les clichés seront soumis au vote populaire pour déterminer la photo coup de cœur, alors qu’un jury sélectionnera les trois meilleures photographies. La cérémonie de remise des prix se tiendra le dimanche 2 octobre, à 14 h. La bibliothèque sera ouverte les 27, 28 et 29 septembre, de 10 h à 20 h, ainsi que les 1er et 2 octobre, de 10 h à 14 h.



Lecture publique

Que ce soit pour participer ou seulement comme spectateurs, la population est conviée à une lecture publique le dimanche 2 octobre, à 14 h 30. Les participants doivent prévoir un texte d’une durée de 3 à 5 minutes du style de leur choix (poétique, narratif, humoristique, etc.) Le texte choisi peut avoir été composé par les participants ou tiré du répertoire. Pour participer, inscrivez-vous au comptoir de la bibliothèque ou par téléphone au 450 436-1453, poste 6301.



Encore plus d’activités!

Une lecture publique des textes du concours Rivière du Nord, tu m’inspires se déroulera le vendredi 30 septembre, de 12 h à 13 h 30, au Parc régional de la Rivière-du-Nord. Le dévoilement du lauréat du concours d’écriture sera suivi d’un micro ouvert sur le même thème.



Toujours au Parc régional, le vendredi 30 septembre, dès 10 h 30, le public est invité à l’inauguration de la sculpture commémorative de La Grande corvée du curé Antoine Labelle ainsi que du tout nouveau circuit historique constitué de 13 panneaux relatant l’histoire du parc. Dans une ambiance d’autrefois, les visiteurs pourront prendre place dans une calèche qui les mènera sur les lieux de l’immense sculpture, faite en bois de rivage.



Le Musée d’art contemporain des Laurentides (MACL) ouvrira gratuitement les portes de l’exposition Réponse le 30 septembre de 12 h à 17 h, le 1er octobre de 10 h à 17 h, et le 2 octobre de 12 h à 17 h. Deux autres activités sont offertes par le MACL, informations : museelaurentides.ca/les-journees-de-la-culture-2016.



« La culture a un sens : elle définit un peuple. Je lui souhaite donc de continuer à rayonner, à évoluer, à nous nourrir, à nous rassembler pour, ainsi, nous définir. »

– Mélissa Lavergne, percussionniste (Belle et Bum) et l’un des cinq ambassadeurs de la 20e édition des Journées de la culture