Huguette Paquette expose à la bibliothèque de Saint-Colomban en octobre

La bibliothèque de Saint-Colomban exposera les œuvres de l’artiste-peintre Huguette Paquette du 1er au 26 octobre. La population est invitée au vernissage qui se tiendra le jeudi 13 octobre, à 19 h, en présence de l’artiste.

Parcours artistique

Native de l’Abitibi, Huguette Paquette baigne depuis sa jeune enfance dans la nature, les paysages majestueux et les grands espaces. En 2001, les crayons ont fait place aux pinceaux, et c’est maintenant avec l’huile qu’elle réalise son rêve, celui de s’exprimer par la peinture. Avec les années, elle expérimente divers styles et techniques auprès de nombreux professeurs, mais ne cesse d’être séduite par les paysages, les natures mortes et les gens.

Membre de l’Association des Artistes en Arts Visuels de Saint-Jérôme, elle participe à plusieurs expositions. Lors des concours Le Saint-Jérôme d’hier, en 2009, et Sous l’œil de la famille Allaire, en 2012, la qualité de son travail lui vaut la reconnaissance des jurys.

Horaire

L’exposition, ouverte à tous et gratuite, se tiendra du lundi au jeudi, de 10 h à 20 h, et les samedis et dimanches, de 10 h à 14 h.