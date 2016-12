L’humour et les beaux-arts ont ravi les Filionois lors des journées de la culture 2016

Les Journées de la culture 2016 à Bois-des-Filion ont suscité un grand engouement cette année avec une programmation toute en humour et en art.



« Nous sommes extrêmement fiers du succès qu’ont connu les Journées de la culture cette année à Bois-des-Filion, ce qui confirme une fois de plus que la culture peut être accessible à tous lorsqu’elle est variée, dynamique et lorsqu’elle fait preuve d’ouverture. Je tiens à remercier l’Association des Arts visuels de Bois-des-Filion qui a grandement contribué au succès de ces journées en offrant des cours de peinture aux enfants et aux adultes. Merci aussi à tous les citoyens qui ont participé à l’une ou l’autre des activités proposées. », a conclu fièrement M. Paul Larocque, maire de Bois-des-Filion.



La soirée Mordus d’humour avec les humoristes de la relève Jay Du Temple, Julien Lacroix et Sam Breton qui avait lieu le samedi soir a été un grand succès, accueillant plus de 200 spectateurs! Les ateliers de peinture créatifs ont attiré 20 enfants et 15 adultes au Chalet des citoyens le samedi après-midi. L’exposition des gagnantes du Symposium de peinture 2016, Mme Diane Lussier et Mme Chantal Brouillette, a aussi ravi les visiteurs qui sont venus d’un peu partout dans la région, dans le cadre de la Tournée des arts visuels et métiers d’arts de la MRC Thérèse-De Blainville. Et finalement, le spectacle musical et fruité d’Estelle Farfadelle a fait bouger une cinquantaine d’enfants durant la matinée du vendredi!



C’est donc un rendez-vous l’année prochaine pour la 21e édition des Journées de la culture!