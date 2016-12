Contact Culture Laurentides : à la rencontre des artistes d’ici

Le Conseil de la culture des Laurentides (CCL) organise le 20 octobre prochain Contact Culture Laurentides, un grand événement de réseautage entre les artistes professionnels des Laurentides et les organisateurs d’événements culturels (municipaux, scolaires, centres de congrès et diffuseurs).

Lors de cet événement unique à l’Hôtel Mont-Gabriel de Sainte-Adèle, une trentaine de propositions d’activités artistiques de différentes disciplines seront présentées dans le but de stimuler l’embauche d’artistes professionnels laurentiens lors des événements de la région.

Contact Culture Laurentides permettra aux diffuseurs d’être aux premières loges pour découvrir la culture professionnelle d’ici et la partager à leurs publics.



Un événement convivial

Lors de cette occasion unique de découvertes, les convives découvriront des artistes professionnels des Laurentides de différentes disciplines (musique, danse, métiers d’art, arts visuels, multimédias, arts du cirque, théâtre, spectacle pour la famille…).

Des kiosques permettront aux artistes de présenter leurs propositions artistiques et des vitrines mettront en lumière des extraits en direct de leurs spectacles. Des échanges entre artistes et diffuseurs sont aussi au programme autour d’une coupe de vin en fin de journée.

C’est donc une invitation qui est lancée à tous les diffuseurs culturels et organisateurs d’événements, le jeudi 20 octobre de 13h à 17h, à l’Hôtel Mont-Gabriel de Sainte-Adèle. Informations et réservation : ccl@culturelaurentides.com.



DÉVELOPPER LA CULTURE DANS LES LAURENTIDES, LA MISSION DU CCL

Le Conseil de la culture des Laurentides est l’organisme de référence en matière de développement culturel dans notre région depuis 1978. Ses services sont offerts à l’ensemble des professionnels du milieu artistique de la région et l’organisme s’implique activement dans la vie culturelle régionale.

Lors de son étude sur les retombées économiques de la culture dans les Laurentides, le CCL a découvert que les « fuites » culturelles représentent une perte annuelle de plus de 230 millions de dollars pour notre région. L’une des causes de ces fuites est l’embauche d’artistes qui ne sont pas laurentiens lors des événements de notre région. Le CCL espère convaincre les organisateurs et les diffuseurs d’engager des artistes locaux pour leurs prochains événements. Et comme Contact Culture Laurentides le prouvera, ce n’est pas le talent qui manque dans les Laurentides.